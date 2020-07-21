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سيارات

حرب السيارات.. سيارة يانا يا خالتي علامة مميزة في أذهان الجماهير

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:30 م
حرب السيارات .. سيارة
حرب السيارات .. سيارة يانا يا خالتي
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منة الله عبد الحميد
لا تخلو الأعمال السينمائية والدراما المصرية من السيارات بكافة أنواعها سواء جديدة أو قديمة، فلكل عمل سيارة تميزه وتكون معروفة لدى الجميع، والفنان الكوميديان محمد هنيدي دائما ما يستعين بالسيارات الفارهة والبسيطة في أفلامه وتكون مصدرا لـ الإفيهات والقفشات. 

وأشهر السيارات التي ظهر بها محمد هنيدي، سيارة فيلم يانا خالتي التي صور بداخلها معظم مشاهد الفيلم بسبب لونها الأخضر وأعطالها الشهيرة. 

كانت السيارة من موديل فيات 125، باللون الأخضر وحققت حينها ضجة كبيرة. 

يذكر أن الفنان محمد هنيدى نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، صورة لمشهد له من فيلم «يا أنا يا خالتى»، أثناء تواجده بموقع التصوير بجوار سيارة «فيات 125»، ساخرًا من الصور التي نشرها الفنان محمد رمضان على «فيس بوك» لسيارتين فارهتين يقدر سعرهما بأكثر من 8 ملايين جنيه.

وعلق محمد هنيدى على الصورة قائلًا: «أفضل سيارة» ليسترجع ذكرياته معها.
حرب السيارات.. سيارة يانا يا خالتي علامة مميزة في أذهان الجماهير
حرب السيارات.. سيارة يانا يا خالتي علامة مميزة في أذهان الجماهير
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