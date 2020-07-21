رئيس النجوم يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم محمود صابر

كشف محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، حقيقة عروض النادي الأهلي وبيراميدز لضم الناشئ محمود صابر لاعب منتخب مصر لشباب كرة القدم.





وقال الطويلة في تصريحات إذاعية عبر أثير "راديو مصر": "بالفعل هناك عروض للاعب من داخل مصر، ولكن من جانب بعض الوكلاء فقط ، لا أهتم سوى بالعروض الرسمية، لأنه سبق وتحدث معي وكيل وأبلغني بأن هناك عرض خلال 15 يومًا ولم يحدث".





وأضاف: "أفضل الاحتراف الخارجي للاعب، حتى لو العروض المالية قليلة، وذلك لتحقيق مكسب مستقبلي".





واختتم: "لو هناك عروض للاعب من داخل مصر سندرس الأمر وفقًا لمصحلة صابر والنادي".