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أخبار البلد

مساعدة الأحداث وحقوق الإنسان: ندعم القيادة السياسية في قراراتها لصون أمن الأمة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان Eaajhr ، وكافة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارتها و العاملين بها ، عن تأييدها ودعمها للخطوة المباركة التي قررتها القوات المصرية المسلحة ( سيف ودرع الدولة المصرية الأبية ) ، وتؤيد وتدعم القرار الرشيد والتاريخي الصادر عن مجلس النواب ( المعبر عن نبض الأمة ) بإجماع أراء كافة أعضاءه المحترمين مساء أمس الأثنين، والصادر بالموافقة على إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة ، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ، ضد المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية .

وأكد البيان أنه في ظل أن الدولة المصرية كانت ومازالت وستظل بإذن الله تعالي من دعاة السلام والاستقرار بمحيطها العربي والإفريقي وكذا بالعالم ككل ، إلا أن تلك الدولة المسالمة لا ترضي الضيم والظلم لا على نفسها ، ولا على أيًا من البلدان العربية الشقيقة ، وبخاصة تلك التي تستنصر بها وتستعين بها ضد معتدي غاشم جبان طامع في ثروات ومقدرات الشعب الليبي الشقيق ، والذي يرتبط بشعب مصر بروابط تاريخية تعود الى ألاف السنين

وتعتبر مصر من أوائل الدول التي تعاملت مع ليبيا رسميًا بعد استقلالها في أوائل الخمسينات من القرن العشرين ، مما يحتم علي الدولة المصرية وجيشها الباسل نصرة ليبيا وقيادتها الشرعية وشعبها المسالم متى طلبوا منها ذلك ، وفي ظل أن القيادة السياسية الرشيدة للدولة المصرية ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفها كافة جموع الشعب المصري الأبي ، ممثلًا في مجلس نوابه الشرعي والمعبر عن إرادة جموع الشعب المصري ، لا تقبل التعدي علي نطاقات الأمن القومي لها أو التفريط في حقوقها او حتى مجرد التلويح بالتهديد لتلك النطاقات ، وتؤمن إيمانا راسخًا بأن السلام لا يتحقق إلا بوجود قوات مسلحة رشيدة تحمي وتصون مقدرات هذا الوطن .

كما تمتلك قوة الردع القادرة على حفظ وصون مقدرات هذا الوطن ، وانه إذ كانت مصر على مر تاريخها دولة سلام ، فإنها لا تقبل التعدي عليها أو على أمنها ولا تفرط في حقوقها التاريخية ، ولا تتوانى في بذل كل ما يلزم من جهد للدفاع عن حقوقها ، ولا تتوانى في نصرة أشقائها العرب ، وبخاصة ممن يمتلكون حدود مشتركة مع الأراضي المصرية ، ويمثل عدم الاستقرار بداخلها تهديد لنطاقات الأمن القومي المصري ، أو تمثل تهديد مباشر أو غير مباشر للأمن القومي المصري .

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