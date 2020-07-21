الجزائر تحارب.. الجيش يدمر مخابئ للعناصر الإرهابية بعدة مناطق

تمكنت القوات المسلحة الجزائرية من كشف وتدمير 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و6 قنابل تقليدية الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية.





جاء ذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من عين الدفلى والمدية بالناحية العسكرية الأولى وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة وفق ماذكره موقع القوات المسلحة الجزائري علي شبكة الإنترنت.





من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة، أوقفت قوات للجيش الجزائري بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 8 أشخاص وضبطت مركبة رباعية الدفع و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.





كما حجزت قوات الجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك بورڨلة بالناحية العسكرية الرابعة، 12120 وحدة من الألعاب النارية.





فيما أحبطت قوات حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران بالناحية العسكرية الثانية.



