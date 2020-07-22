لليوم الثاني .. الدولار مستقر بالبنوك

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل متوسط سعر العملة الخضراء لدي البنك المركزي المصري عند 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بمعظم البنوك العاملة بالسوق المصرية من بينها " الأهلي، مصر، الاسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، التجارية الدولي، مصرف أبوظبي الاسلامي، البركة، العربي الافريقي الدولي" نحو 15.92جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ببنوك " الأهلي الكويتي،بلوم، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان،المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، كريدي أجريكول" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.