القس نادي لبيب: إحنا شعب واحد ونقف خلف الجيش المصري

قال القس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الانجيلي، إننا شعب واحد ونقف خلف الجيش المصري، مضيفا أن :"كلنا جندي صالح يعسى لمصلحة بلده ويعرف المصابرة والحب والدعم".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه مصر وحدة واحدة بجيشها بشعبها بمسلميها ومسيحيها، مستدركا أنه :"لن تحدث حاجة تهزمنا جميعا والمواطن العادي ملوش في السياسة وله في مصر ونحمي عرضنا والارض".

وتابع القس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الانجيلي، أن :"مصر طول عمرها على مدار التاريخ لم تقف في موقف المحايد ولها مواقف مشرفة وفيها مقدام وعمرها ما تشوف حد محتاج وتقف ثابته".



