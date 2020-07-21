غدا .. القضاء الإداري ينظر طعون المستبعدين من انتخابات الشيوخ بالمنيا

تنظر غدا الأربعاء محكمة القضاء الإدارى بالمنيا برئاسة المستشار صالح الحمدى، الدعوى المقامة من مرشحين محتملين لانتخابات مجلس الشيوخ ضد لجنة فحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ويتظلمان من استبعادهما من كشف المرشحين.





وحددت المحكمة جلسة 22 من شهر يوليو الجارى للفصل فى الطعنين المقدمين من كلا من رمضان محمد عبد الفتاح وحمل الطعن رقم 10908 لسنة 10 خاص وذلك لاستعاده من كشف المرشحين بدعوى عدم استيفاء الأوراق وهى عدم إرفاق شهادة الميلاد الأصل وعدم تسليم نتيجة الكشف الطبى، ومحسن مصطفى محمد والذى حمل الطعن الخاص به رقم 10905 لسنة 10خاص وذلك أيضا للاستبعاد من كشف المرشحين بدعوى عدم استيفاء شرط أداء الخدمة العسكرية.





وكانت لجنة تلقى أوراق الترشح بالمنيا برئاسة المستشار أشرف عقيل رئيس المحكمة ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح، قد أعلنت الكشف النهائى للمرشحين والذى ضم 27 مرشحا من بين 29 مرشحا قدموا أوراقهم وتم استبعاد مرشحين من القائمة النهائية.