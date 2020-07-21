نشرة كورونا الفنية | رحمة تعلن تعافيها من الفيروس .. وجوري بكر تجري الاختبار

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها عبر التقرير التالي:
نشرت جوري بكر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي تجري اختبارا للكشف عن فيروس كورونا من داخل السيارة.
وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا شكيت وحبيت اطمن أكتر على نفسي وأهلي والناس اللي حواليه.. وإن شاء الله نطلع بخير.. الموضوع مش صعب متخافوش".
أعلنت المطربة رحمة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعافيها من فيروس كورونا هي وعائلتها.
وكتبت رحمة :"صباح الخير والصحة اللى أغلى حاجة فى الدنيا أحب اطمنكم انا الحمد لله خفيت تماما ووالدتى وأسرتى بالكامل ولله الحمد كله وها أقابلكم قريب جدا لايف بحبكم وبشكركم من كل قلبى تحياتى".
وكانت قد أعلنت خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة المعروض على القناة الأولى، أنها زارت الطبيب وأعلمها بأن الفيروس وصل للرئتين، وبدأت مراحل العلاج وتتحسن خلال فترة علاجها.