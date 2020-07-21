AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة كورونا الفنية | رحمة تعلن تعافيها من الفيروس .. وجوري بكر تجري الاختبار

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض  أبرزها عبر التقرير التالي:

نشرت جوري بكر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي تجري اختبارا للكشف عن فيروس كورونا من داخل السيارة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا شكيت وحبيت اطمن أكتر على نفسي وأهلي والناس اللي حواليه.. وإن شاء الله نطلع بخير.. الموضوع مش صعب متخافوش".

أعلنت المطربة رحمة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعافيها من فيروس كورونا هي وعائلتها.

وكتبت رحمة :"صباح الخير والصحة اللى أغلى حاجة فى الدنيا أحب اطمنكم انا الحمد لله خفيت تماما ووالدتى وأسرتى بالكامل ولله الحمد كله وها أقابلكم قريب جدا لايف بحبكم وبشكركم من كل قلبى تحياتى".

وكانت قد أعلنت خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة المعروض على القناة الأولى، أنها زارت الطبيب وأعلمها بأن الفيروس وصل للرئتين، وبدأت مراحل العلاج وتتحسن خلال فترة علاجها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتحسن بشكل تدريجي.. أطباء رجاء الجداوي : ما زالت على جهاز تنفس صناعي

بعد شفائه.. المذيع عمرو صلاح يروى تجربته مع فيروس كورونا

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة بعد إصابتها بكورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة

إيجابية المسحة الثانية الخاصة بالفنانة رحمة لفيروس كورونا

إيجابية المسحة الثانية للمطربة رحمة.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للنجوم المصابين بكورونا

ترشيحاتنا

الصحة: مستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل صفر حالات كورونا خلال يوم

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

محمية وادي الجمال..مالديف مصر التى لا يعرفها المصريون .. صور

سر غياب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون عن حفل زفاف ابنة عمه الأميرة بياتريس

رحلة كفاح .. بائعة التين الشوكي تروي تفاصيل يومها : بحلم بشقة لأسرتي .. فيديو

مناعة مزدوجة.. كل ما تريد معرفته حول لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة كفاح .. بائعة التين الشوكي تروي تفاصيل يومها : بحلم بشقة لأسرتي .. فيديو

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور

مناعة مزدوجة.. كل ما تريد معرفته حول لقاح أكسفورد لعلاج كورونا