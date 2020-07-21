نشرة كورونا الفنية | رحمة تعلن تعافيها من الفيروس .. وجوري بكر تجري الاختبار

أ علنت المطربة رحمة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعافيها من فيروس كورونا هي وعائلتها.





وكتبت رحمة :" صباح الخير والصحة اللى أغلى حاجة فى الدنيا أحب اطمنكم انا الحمد لله خفيت تماما ووالدتى وأسرتى بالكامل ولله الحمد كله وها أقابلكم قريب جدا لايف بحبكم وبشكركم من كل قلبى تحياتى".



