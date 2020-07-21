كيف تتصرف عند تعطل السيارة على الطريق الصحراوي؟

يواجه السائق مشكلة كبيرة وهي التعرض للأعطال المفاجئة أثناء السير بالسيارة وعدم التحكم في الفرامل بالقدر الكافي مما يعرض حياة الأسرة للخطأ.









لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري الخطوات الصحيحة عند التعرض للأ عطال بصورة مفاجئة.





1- توخي الحذر والدقة وضرورة التحلي بالهدوء وربط حزام الأمان.





2- ركن السيارة في الجهة اليمنى من الطريق ونزول أفراد العائلة منها.





2- فتح الأضواء التحذيرية التي تشير إلى وجود عطل في السيارة.





3-وضع المثلث الأصفر التحذيري بمسافة لا تقل عن50 متر الذي يشير إلى وجود عطل في السيارة وارتداء سترة التحذير.





4- نقل الفتيس على ناقل الحركة n.





5- الاتصال بالونش أو التوجه إلى أقرب مركز صيانة.





5- الضغط على المكابح لتوجيه السيارة للخروج من الطريق الرئيسي.





وهناك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها قبل الانطلاق على الطريق الصحراوي.





١- فحص مياه الردياتير والتأكد من سلامته.





2- التأكد من سلامة الإطارات وفحصها جيدا وملئها بالهواء الكاقي.



