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أخبار العالم

تعرض لمحاولة اغتيال سابقة .. من هو رضا شرف الدين المرشح لرئاسة الحكومة التونسية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:13 م
رضا شرف الدين
رضا شرف الدين
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شيماء مصطفى
قررت الكتلة الوطنية في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، ترشيح النائب رضا شرف الدين لرئاسة الحكومة المقبلة خلفًا لـ إلياس الفخفاخ، وذلك بعد النظر في العديد من الأسماء المرشحة لتولى رئاسة الحكومة.

ويعتبر رضا شرف الدين الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة التونسية، وفقا لشبكة "موزاييك" التونسية، وذلك بعد اختياره من قبل الكتلة الوطنية.

ولد رضا شرف الدين في 2 يوليو 1952 بسوسة، ودرس الصيدلة في مدينة بوردو الفرنسية، وحصل على الدكتوراه أيضا بها.

ويعتبر رجل أعمال مهم في تونس وبرلماني أسس مختبر الصيدلة UNIMED في 1989. 

وكان يرأس فرع الكرة الطائرة بالنجم الرياضي الساحلي إلى أن تم انتخابه كرئيس للنادي في 2012. 

في أواخر 2014، انتخب لجمعية ممثلي الشعب ممثلا لحزب نداء تونس في قضاء سوسة، كما فاز بولاية ثانية في البرلمان بعد أن ترشح مرة أخرى عن الدائرة ذاتها.

في صباح 8 أكتوبر 2015، كان ضحية لمحاولة اغتيال عندما فتح مسلح مجهول النار على سيارته أثناء سفره إلى مكان عمله في سوسة.

وذكرت وزارة الداخلية وقتها أن العناصر التكفيرية النشطة في كتيبة الفرقان وراء محاولة اغتياله.

في 26 نوفمبر 2017، بعد أعمال العنف خلال مباراة ضد الترجي الرياضي التونسي، استقال من رئاسة النادي. قام بتغيير رأيه بخصوص رئاسة النجم الساحلي وقرر العزوف عن الاستقالة والمواصلة.
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