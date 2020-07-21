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ثقافة

معرض فني منوع فى ختام فعاليات ملتقى الفن التشكيلي في الحسكة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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طارق موسى

ضم معرض الفن التشكيلي المنوع الذي أقيم في ختام فعاليات ملتقى الفن التشكيلي الثاني بالحسكة بالجمهورية العربية السورية  28 لوحة فنية منوعة شارك في إنجازها 15 فنانًا يمثلون مختلف المدارس الفنية، وإن كان للواقعية الحيز الأكبر في الأعمال المشاركة.


وجاء المعرض كنتاج لورشة العمل التي نفذها الفنانون المشاركون طيلة أيام الملتقى الذي بدأ مطلع الأسبوع الماضي وتنوعت أغراضه ومواضيعه ما بين رسومات البورتريه والطبيعة والتراث والزي التقليدي والحياة الريفية إضافة إلى المواضيع الوطنية والوجدانية والإنسانية.


أوضح مدير الثقافة بالملتقى عبد الرحمن السيد أن جمالية المعرض تكمن في كونه لقاء للأجيال ولتجاربهم الفنية المنوعة والذي أعطى ميزة الخروج عن الطابع الواحد في طرق المواضيع المختلفة والأساليب الفنية المنوعة إضافة إلى استخدام تقنيات الألوان ومزجها لافتًا إلى أن لدى المديرية برنامج عمل للاستمرار في تقديم النشاطات الفنية والمعارض الفردية والجماعية خلال الفترة القادمة.


يشار إلى أن نشاطات ملتقى الفن التشكيلي الثاني في محافظة الحسكة تنوعت ما بين المعارض الفنية والمحاضرات والندوات المختصة وورشة عمل جماعية نفذت في المركزين الثقافيين بمدينتي الحسكة والقامشلي.

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