بـ 6 مرات.. كورونا يخطف جائزة الكرة الذهبية لعام 2020.. فيديو

عرضت قناة الحدث العربية تقرير يؤكد إنه للمرة الاولى في التاريخ منذ 7 عقود يتم إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 .





وأضاف التقرير ان هذا الالغاء جاء بعدما تسبب فيروس كورونا بإحداث في كرة القدم مؤكدا أن مسابقات الكرة في العالم تم الغائها في منتصف مارس الماضى . فوضىأن





وأوضح التقرير أنه رغم عودة بعضها لاحقا إلى انه تم الغاء مسابقات اخرى لافتا الى ان جائزة الكرة الذهبية تنظم كل عام منذ تدشينها عام 1956 .



