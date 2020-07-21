بـ 6 مرات.. كورونا يخطف جائزة الكرة الذهبية لعام 2020.. فيديو

عرضت قناة الحدث العربية تقرير يؤكد إنه للمرة الاولى في التاريخ منذ 7 عقود يتم إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 .
وأضاف التقرير ان هذا الالغاء جاء بعدما تسبب فيروس كورونا بإحداث فوضى في كرة القدم مؤكدا أن مسابقات الكرة في العالم تم الغائها في منتصف مارس الماضى .
وأوضح التقرير أنه رغم عودة بعضها لاحقا إلى انه تم الغاء مسابقات اخرى لافتا الى ان جائزة الكرة الذهبية تنظم كل عام منذ تدشينها عام 1956 .
وتابع : أن هذه رابع جائزة تغلي في عام 2020 مشيرا الى ان اللاعب الانجليزي ستانلي ماثيوز أول لاعب يفوز بالجائزة عام 1956 وآخر من فاز بها هو اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي عام 2019 وهو صاحب الرقم القياسي بـ6 مرات .