الاتحاد السكندري يرفض رحيل خالد قمر

تمسك طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بمهاجم الفريق خالد قمر، رافضا رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتلقي خالد قمر العديد من العروض المحلية والخليجية خلال الفترة الحالية من أجل الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد السكندري.
وعقد طلعت يوسف جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية طالب خلالها بعدم التفكير في الرحيل مهما كانت المغريات المالية.
وفي سياق سابق رفض مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، رحيل أي لاعب من لاعبي النادي في الموسم المقبل؛ بعد ظهورهم معظمهم بشكل جيد في الموسم الحالي، وعلى رأسهم "خالد قمر، نور السيد، إسلام جمال، محمود رزق، محمد أنور".