الاتحاد السكندري يرفض رحيل خالد قمر

تمسك طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بمهاجم الفريق خالد قمر، رافضا رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتلقي خالد قمر العديد من العروض المحلية والخليجية خلال الفترة الحالية من أجل الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد السكندري.





وعقد طلعت يوسف جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية طالب خلالها بعدم التفكير في الرحيل مهما كانت المغريات المالية.





رفض مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، رحيل أي لاعب من لاعبي النادي في الموسم المقبل ؛ بعد ظهورهم معظمهم بشكل جيد في الموسم الحالي، وعلى رأسهم "خالد قمر ، نور السيد ، إسلام جمال ، محمود رزق ، محمد أنور". وفي سياق سابق





، المساس بالقوام الأساسي للفريق ، والبحث عن تدعيمات؛ من أجل المنافسة على البطولات المحلية والعربية خلال الموسم المقبل. ويرفض طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري





ويرغب المعارون إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، في التواجد مع زعيم الثغر خلال الموسم المقبل ، دون الرحيل .





ويخوض لاعبو الاتحاد السكندري ، تدريبات مكثفة؛ استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.





وتسبب انتشار فيروس كورونا ، في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم خلال الفترة الماضية.







