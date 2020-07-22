توصيات برلمانية لحل أزمة تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل.. ومحلية النواب: تسليم الشاطئ لمحافظة الإسكندرية أو إسناد تطويره لجمعية 6 أكتوبر يقضي على الأزمة

محافظ الإسكندرية:

نحرر محاضر ضد من يذهبون لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق

على المواطنين أن يتحملوا المسئولية وألا يتجاهلوا قرار الحكومة

اجتماع بحضور الفنيين والتنفيذيين لإنهاء أزمة "شاطئ الغرق" بالمحافظة









انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من عدد من التوصيات لحل أزمة تكرار حوادث الغرق فى شاطئ النخيل، وذلك خلال اجتماعها أمس، الثلاثاء، بحضور محافظ الإسكندرية، لبحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.





وتضمنت التوصيات إلزام الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بعقد اجتماع لاتخاذ قرار إما بتسليم الشاطئ للمحافظة بمشتملاته وفقا لمسئوليات واضحة حددها المجلس على المحافظة بتلك الجلسة، بأن أى أعمال تخص استلام هذا الشاطئ وإدارته وطرحه يجب أن تكون مقرونة بإجراء كافة الأعمال الخاصة بتنمية الشاطىء، وأما البروتوكول والسداد فذلك يترك للاجتماع، وفقا للالتزامات المتبادلة والعقود المبرمة والنصوص القانونية الحاكمة.





في حين أن البديل الثاني هو التوقيع على بروتوكول ملزم للوفاء بالمسؤوليات الخاصة والواقع على عاتق جمعية 6 أكتوبر أو تعاونيات الإسكان بمسألة التطوير والإدارة والتشغيل، على أن يتم العرض على لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ما الذى تم الاستقرار على اختياره فى اجتماع المحافظة والهيئة، من هذين التصورين أو إذا كان هناك تصور ثالث مطروح.





كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وهيئة تعاونيات الإسكان بإفادة مجلس النواب بصورة من هذا البروتوكول أو ما يتم التوافق عليه خلال مدة أسبوع، وتشكيل لجنة فنية من كل من وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وهيئة التعاونيات بالإسكان، للتوافق على عدد من البدائل والحلول لمعالجة الحاجز الخرسانى والتيارات المائية.





وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى: "لابد أن نضع حلولا نهائية لهذا الأمر، ولن نسمح باستمرار الترهل الإداري وتشابك المسئوليات وتضارب المصالح فيما يخص إدارة هذا الشاطئ الكبير بعد تكرار واستمرار الحوادث".





وحذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، من إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، مضيفا: "يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها رواد المكان".





وقال "تمت إزالة البوابات بحكم المحكمة بسبب خلاف بين جمعية 6 أكتوبر وشركة المقاولين " الأمر الذي أثر سلبا على القرية كاملة".





وأشار اللواء الشريف، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني " بعد ذلك كثرت المباني المخالفة وحدث تكدس سكاني غير عادي تسبب في مشكلات كثيرة وبعد ذلك حدث تدني في الخدمات الخاصة بالشاطئ و استمرت حالات الغرق.





وقال اللواء الشريف: " عام 2019 حدث تنسيق مع الجمعية لزيادة المنقذين و الغواصين و ادوات الانقاذ موضحا ان بعد ازمة فيروس كورونا المستجد تم إغلاق 61 شاطئا و 43 قرية خاصة.





وأضاف " شاطئ النخيل مغلق بقرار من رئيس الوزراء موضحا انه لا يوجد به اي غواصين او منقذين في الوقت الذي ينزل فيه المواطنين الساعة الثانية صباحا.





وقال ان واقعة الغرق الاخيرة تمت الساعة 4 و نصف صباحا وتم الإبلاغ الساعة الخامسة والثلث ووصلت عدد الحالات لـ 11 حالة متابعا "جميع الجثامين خرجوا و تبقي شاب في سن الـ 13 عاما، مؤكدا "من المنطقي ان تظهر جثته بعد ثلاثة أيام والتي يعقبها انتفاخ الجثة.





وأضاف المحافظ أنه رغم مرور 12 يوما على على غرق الجثمان ولم يخرج رغم جهود الغواصين حيث تمت الاستعانة بمجموعات وأرسل مركز الغوص مجموعات من الغواصين وتحدث بعضهم عن صعوبات بسبب "مشكلات المد والجذر والدوامات".





وقال: "إنه رغم البحث عن حالة الغارق الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن وجدنا أسرة أخرى تنزل على الشاطئ الساعة الثانية صباحا".





وأضاف "نحرر محاضر للمخالفين" لكن لابد أن يشارك المواطنون بالوعي وإذا كانت الدولة تتحمل مسئولية 80% على المواطن أن يتحمل المسئولية بنسبة 20% لمساعدة الدولة".





وتابع: وجدنا أطفالا على الشاطئ ولا يمكن أن نحرر لهم محضرا لأنهم أطفال ولكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم.





وحول الأسباب الفنية التي تؤدي لغرق المواطنين، قال اللواء الشريف "نحتاج لدعوة كافة المتخصصين في هذا المجال بجانب المكاتب الاستشارية وعقد لقاء للتوصل لتوصيات وتطبيقها في حضور جميع الجهات التنفيذية بما في ذلك القوات البحرية".





فيما أ كد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،خطورة المشكلات التى يواجهها شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية والذى تسبب فى غرق كثير من الأشخاص طيلة السنوات الماضية.





وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم لمناقشة المشكلات التي يواجهها هذا الشاطئ فى حضور محافظ الإسكندرية :هذا الموضوع خطير، وبالأخص بعد الحادث الأخير والذى تسبب فى غرق عدد من الشباب، مشيرًا إلى أن اللجنة دعت كافة المسئولين بما فيها شركة المقاولين العرب والتى دشنت عدد من المصدات داخل المياه.





بينما طالب النائب أحمد سليمان عضو مجلس النواب عن مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ،بضرورة العمل على تلافى كارثة شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية والذى ابتلع كثير من الغرقى .





وشدد "سليمان" على ضرورة الاستمرار فى عمليات البحث لانتشال جثة الشاب شادى والذى جرفته المياه داخل شاطئ النخيل بسبب الدوامات.





وقال:اطالب المحافظ بتكثيف الجهود لانتشال جثمان الشهيد شادى رحمة لأسرته وأباه المكلوم وأمه الثكلى.



