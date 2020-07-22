AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. استئناف مجدي عبد الغني على حكم حبسه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:02 ص
مجدي عبد الغنى
مجدي عبد الغنى
Advertisements
قسم الحوادث
تنظر محكمة جنح الدقى الاستئناف المقدم من جانب مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.
 
كان مجدى عبد الغنى قد اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصموه فيها هو وآخرون، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.
 
وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده فى المعارضة.
 
كشف مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، عن حقيقة الأخبار التى تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائى ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. نظر استئناف مجدي عبد الغني على حبسه عاما لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه

تأجيل استئناف مجدي عبد الغني على حبسه عاما في قضية ميراث أقاربه لـ ٢٢ يوليو

ترشيحاتنا

كيفية تقسيم لحم الأضحية.. الإفتاء تصحح اعتقادًا خاطئًا

بعد هدف تريزيجيه .. حظوظ أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي

تحذير شديد اللهجة.. واشنطن تطالب تركيا بوقف جميع عملياتها في شرق المتوسط

قالت لي كلام زعَّلني وادّيتني 4 صفائح تونة.. نجوى إبراهيم تكشف كواليس حوارها مع أم كلثوم.. فيديو

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة

نصر علام: مقدار المياه المُخزَّن في سد النهضة ستأخذه مصر من السد العالي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور

انتشار كورونا بين الشباب.. إغلاق الشواطئ والحانات الإسبانية بعد ارتفاع الإصابات

بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة