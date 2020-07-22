اليوم.. استئناف مجدي عبد الغني على حكم حبسه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

تنظر محكمة جنح الدقى الاستئناف المقدم من جانب مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.

كان مجدى عبد الغنى قد اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصموه فيها هو وآخرون، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده فى المعارضة.

كشف مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، عن حقيقة الأخبار التى تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائى ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.