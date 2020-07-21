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برلمان

الأمين المساعد لـ"مستقبل وطن" بالجيزة: دفعنا بكوادر سياسية في انتخابات الشيوخ والمنافسة ستكون قوية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:34 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
أكد أحمد قطب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ستشهد منافسة قوية للغاية بين المرشحين وخاصة بالنسبة للمرشحين على مقاعد الفردي على مستوى الجمهورية.

وقال قطب، في بيان، اليوم، إن حزب مستقبل وطن دفع بكوادر سياسية وقانونية وحزبية كبيرة في انتخابات الشيوخ المقبلة وذلك إيمانا منه بأهمية دور مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للحياة النيابية في مصر.

وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إلى أن الأحزاب السياسية هي عامود الخيمة الرئيسي في أي معادلة سياسية على مستوى العالم وليس في مصر فقط، وقوة هذه الأحزاب تنعكس بالضرورة على قوة الحياة النيابية.

وقال أحمد قطب، إن الشعب المصري عليه المشاركة بقوة في اختيار من يمثلونه داخل مجلس الشيوخ، مطالبا بعدم العزوف عن المشاركة في الانتخابات بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد على أن الحكومة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ من التدابير والإجراءات الاحترازية ما يكفي لضمان سلامة وأمان جميع المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم في لجان الانتخابات.
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