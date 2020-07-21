وزير التعليم: نجحنا في امتحانات الثانوية العامة رغم حملات التشكيك

يعقد الآن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا "أونلاين" عبر شبكة الإنترنت، بمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2020.





وقال وزير التربية والتعليم، هذا العام بسبب كورونا اضطرينا للجوء لحلول مبتكرة و مختلفة عن المألوف و قدمنا نماذج جديدة للتقييم .





وأضاف وزير التربية والتعليم ، جربنا نظام التقييم عن طريق المشروعات ، والامتحانات في المنزل ، و الامتحانات الالكترونية ، لكن الثانوية العامة كان لازم نعملها بالشكل التقليدي احتراما للقانون





وقال "نحن سعداء بإتمام امتحانات الثانوية العامة دون خسائر تذكر ، رغم اننا تعرضنا لقدر هائل للتشكيك في نجاحها او الاعتراض وهذا استنزف وقت كبير من الوزارة التي كانت تبحث عن الحلول".





وأوضح أن الوزارة نجحت في اطلاق منصات إلكترونية كثيرة مثل منصة ادمودو و منصة البص المباشر من مارس حتى يومنا هذا اي خلال اشهر فقط وهذا انجاز قياسي.



