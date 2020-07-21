بعد صفر إصابات.. خبير وبائي مصر بدون وفيات كورونا خلال سبتمبر

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن صفر وفيات ادق من صفر إصابات، ومن الصعب التنبؤ بوقت حدوثها، مضيفا أن تراجع الإصابات والوفيات بسبب الجاهزية الصحية.









واكد عنان، في تصريحات لصدي البلد، أن مصر قد تعلن انتهاء موجة كورونا خلال شهر سبتمبر حيث سيتم تسجيل صفر وفيات خلال تلك الفترة مع بقاء بعض الاصابات الطفيفة.





و كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل اى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء فى أخر 24 ساعة.



