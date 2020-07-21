AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد صفر إصابات.. خبير وبائي مصر بدون وفيات كورونا خلال سبتمبر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن صفر وفيات ادق من صفر إصابات، ومن الصعب التنبؤ بوقت حدوثها، مضيفا أن تراجع الإصابات والوفيات بسبب الجاهزية الصحية.


واكد عنان، في تصريحات لصدي البلد،  أن مصر قد تعلن انتهاء موجة كورونا خلال شهر سبتمبر حيث سيتم تسجيل صفر وفيات خلال تلك الفترة مع بقاء بعض الاصابات الطفيفة.

و كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل اى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء فى أخر 24 ساعة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلي أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر" صفر" حالات جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ علم الأوبئة: إجراءات صحية صارمة مع عودة الاقتصاد.. فيديو

الكمامة ضرورية.. أستاذ اقتصاديات صحة: انحسار إصابات كورونا بداية أغسطس إلى سبتمبر.. فيديو

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

استشارى مناعة يزف بشرى: سبتمبر موعد تسجيل صفر إصابات بـ كورونا فى مصر.. فيديو

أبرز أخبار التوك شو.. القاهرة أكثر المحافظات التزاما بالإجراءات الوقائية.. تقديم موعد صرف مرتبات يوليو.. ورفع تقرير نهائي لـ مفاوضات سد النهضة

خبير أوبئة يكشف سر تراجع وإصابات ووفيات فيروس كورونا فى مصر

ترشيحاتنا

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة العام القادم إلكترونية للدفعة الجديدة و و ورقية لراسبي العام الحالي

كامل الأوصاف.. مدرب الأهلي السابق يتغزل في صفقة طاهر محمد طاهر

بعد دخوله المستشفى.. مصادر سعودية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ خادم الحرمين

السودان: الاتفاق على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة

وفقا لتوجيهات الرئيس.. صرف معاشات أغسطس الخميس القادم

بعد صفر إصابات.. خبير وبائي مصر بدون وفيات كورونا خلال سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل يقضي على حب الشباب خلال أيام

رحلة كفاح .. بائعة التين الشوكي تروي تفاصيل يومها : بحلم بشقة لأسرتي .. فيديو

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور