وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة العام القادم إلكترونية للدفعة الجديدة و و ورقية لراسبي العام الحالي





وقال وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي لهان الثانوية العامة العام القادم لن تكون تراكمية لان قانون الثانوية العامة الجديد لم يتم تعديله حتى الان.





وأضاف انه بالنسبة للراسبين في الثانوية العامة هذا العام ، فلن يمتحنوا العام القادم إلكترونيا بل سيمتحنوا ورقيا بنظام الاسئلة الجديد .





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة والأهالي، بمناسبة انتهاء موسم الامتحانات، موجها الشكر لكل أجهزة الدولة التي وقفت بشكل جاد في تأمين الامتحانات بكل مراحلها.





أضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أون لاين، أن منظومة الامتحانات كان بها أكثر من 670 ألف طالب ومعهم أعداد هائلة من المعلمين والإداريين، وهذا كان صعبا للغاية، لافتا إلى أنه من حق مصر أن تفتخر بأن كل طالب حصل على فرصته في التعليم والامتحانات في أمان، وصعد للصف الأعلى.





أوضح أنه بسبب وباء كورونا، اضطرت الوزارة لحلول مبتكرة عن المألوف بخصوص الامتحانات، مثل المشروعات والامتحانات في المنزل، واستخدمنا الامتحانات الإلكترونية، فضلا عن الثانوية العامة.





وقال الوزير إننا سعداء بإنهاء العام الدراسي بدون خسائر، رغم تعرضنا لقدر هائل من التشكيك والاعتراض والنقاش الذي لا ينتهي، وهذا استنزف قدرات كبيرة من الوزارة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان امتحانات الثانوية العامة العام القادم إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020/2021.