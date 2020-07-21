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التحول الرقمي.. وزير قطاع الأعمال: نعمل على ميكنة أعمال الشركات ..فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:45 م
هشام توفيق
هشام توفيق
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هاني حسين
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على إطلاق مبادرة للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، إنه يتم العمل على ميكنة أعمال الشركات.

وأضاف هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الميكنة ظهرت منذ 30 عاما في العالم ويتم العمل على قاعدة بيانات واحدة ونظم تشغيل واحدة تشترك فيها الإدارات المتواجدة داخل الشركات.

وتابع الوزير أننا "وجدنا أهمية تطبيق الميكنة والتحول الرقمي في الشركات كي يمكنها من التطوير".

وأكد "توفيق"، أنه "تم الاتفاق مع موردي الخدمات العالمية مثل مايكروسوفت، يتم العمل الآن وفق بيانات محدثة ومدققة داخل الشركات".

ولفت هشام توفيق إلى أن "اتحاد الغرف التجارية طلب المساعدة للتوسط لدى مقدمي الخدمات من أجل ميكنة الشركات المتوسطة والصغيرة".

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