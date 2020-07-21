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أخبار البلد

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:44 م
العميد أركان حرب
العميد أركان حرب تامر الرفاعي - المتحدث العسكري
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محمد إبراهيم
تصدر القوات المسلحة بيان مهم بعد قليل.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.
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