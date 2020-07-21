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إلهام أبو الفتح
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الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 01 : 11 م
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أخبار البلد
بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:44 م
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العميد أركان حرب تامر الرفاعي - المتحدث العسكري
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محمد إبراهيم
تصدر القوات المسلحة بيان مهم بعد قليل.
وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.
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الكلمات المفتاحية
شمال سيناء
حادثة بئر العبد
تامر الرفاعي
بئر العبد
المتحدث العسكري
المتحدث العسكرى
القوات المسلحة
الجيش المصري
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