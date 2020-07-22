ثروة قومية.. من تربية الماعز والأغنام إلى تربية الغزال في الوادي الجديد

تشتهر محافظة الوادي الجديد ، بصفة عامة بتربية الأبقار والماعز والأغنام وتعتبر ثروة قومية للمزارعين ولكن هذه الأيام ظهرت ثقافة جديدة تختلف عن تربية الاغنام والماعز الا وهي تربية الغزلان ، ومن المتعارف عليه أن الغزال يعيش طليقا حرا اما أن يعيش مثله كمثل الماعز فذلك يعتبر أمرا ليس بالسهل .





يقول منصور خضر صاحب مشروع تربية الغزال بالوادي الجديد ، إنه حصل على موافقة من المحافظة بتخصيص 20 فدانا جنوب مركز بلاط لعمل مشروع تربية الغزال ، حيث بدأ بالفعل في إنشاء البنية التحتية الخاصة بمشروع تربية الغزال .

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وأضاف منصور أن تربية الغزال يعتبر من المشاريع الاقتصادية الناجحة، فضلا عن كون لحومها ذات طعم مميز ويكون السبب في شفاء العديد من الأمراض ، بالإضافة إلى أن إنتاج الغزال يتراوح ما بين توأمين إلى أربعة توائم .





وأوضح أن الغزال يحتاج إلى رعاية كافية، مع توافر جميع معايير السّلامة والصّحة، ومن الضّروري أيضاََ معرفة أنّ الغزلان بالرّغم من مظهرها اللّطيف إلا أنّها قد تصبح عدوانيّة عند البلوغ، خاصةً خلال موسم التّكاثر، وأنّ قرونها قد تسبب إصابات خطيرة، وفي بعض الأحيان قد تسبب هجمات الغزلان الي الوفاة .





وتابع ان معظم من سمعو عن مشروع تربية الغزال بالوادي الجديد، استنكروه بشده لعلمهم ان الغزال حيوان بري لا يمكن ان يستأنس ، ولكنّ الحقيقة أنّه من الممكن السّيطرة على الغزال وترويضه وهو صغير، ولكن هذا لا يجعل منه حيواناََ أليفاََ، ولا يضمن بقاء الغزال لطيفاَعندما يكبر.





ولفت الي انه قام بعمل دراسة جدوي كافية قبل ان يتخذ قرار تربية الغزال حيث قام بتوفير مساحة 20 فدان لتكون امامه مساحة واسعة مفتوحة ليتمكن من التجول بحرية تامه ، بالاضافه اللي انه قام باستخراج بئر جوفي لزراعة الحشائش لتكون مصدر لغذاء الغزال .





وتابع منصور ان أهم ما دفعه لعمل مشروع تربية الغزلان أن هذا المشروع فريد من نوعه علي مستوي محافظة الوادي الجديد فضلا عن تميز لحوم الغزال بالمذاق الرائع وارتفاع قيمته الغذائية ، كما ان قيمته لا تتوقف عند حد اللحوم بل هناك فوائد ثمينه للقرون وعظام الغزال واسنانه واهمها افراز غدد الغزلان للمسك وتتميز هذه الاشياء بانها اعلي سعرا من اللحوم .بالاضافه الي انه سهل الترويض وسريع النمو وهذا ما شجعني علي التفكير في مشروع تربية الغزال .





واكد خضر، ان مشروع تربية الغزال يحتاج الي عماله قليله للاهتمام بالمكان وتنظيفه بصفه مستمره وتوفير الطعام والشراب فضلا عن توفير الرعاية الطبيه بصفه دورية .



واشار الي انه تم بالفعل شراء عدد من الغزال وسيري مشروع تربية الغزال علي ارض الوادي الجديد النور خلال الفترة القليله القادمه أو بعد عيد الاضحي مباشرة.













