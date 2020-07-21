بملابس غريبة.. ديميت أوزديمير تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

تألقت الممثلة التركية ديميت اوزديمير بـ صورة جديدة وقامت بنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة غريبة ومميزة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.
وارتدت ديميت اوزديمير قميص باللون الأسود والخطوط باللون الأبيض بأكمام طويلة قامت بضمها إلى الأعلى، وازرار من المنتصف، وعليه بنطال هاي وسط بنفس اللون، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها بشكل كبير.
وتركت ديميت أوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع طلاء الأظافر باللون الأسود .
وتألقت ديميت اوزديمير باختيار اكسسوارات ناعمة؛ فقد ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي الناعم مع اسورة وخاتم وقلادة رقيقة من نفس الشكل، لتكتمل بذلك إطلالتها.
وتألقت ديميت اوزديمير باختيار اكسسوارات ناعمة؛ فقد ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي الناعم مع اسورة وخاتم وقلادة رقيقة من نفس الشكل، لتكتمل بذلك إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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