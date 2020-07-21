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أصل الحكاية

كوميديا سوداء.. قهرته زوجته واستولت على أمواله وحجزته في غرفة مظلمة.. حكاية عبد الفتاح القصري تنفطر لها القلوب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
"أنت ست أنت أنت ست أشهر .. يا صفايح الزبدة السايحة .. خلاص هتنزل المرة دي" إفيهات كثيرة تركها ورائه الفنان الراحل عبد الفتاح القصري؛ في ظل الكوميديا الذي عشنا معه .وابتسامته المعهودة التي كانت تملأ وجه أسرار وحكايات مأساوية لم تخطر على بال أحد نهائيا. 

لذلك يفتح موقع صدى البلد الإخباري في هذه السطور الصندوق الأسود للراحل عبد الفتاح القصري .

ولد عبد الفتاح القصري وسط عائلة للصاغة تعشق الذهب و المجوهرات وكان والده يريد أن يعلمه أحسن تعليما فألحقه بإحدى المدارس الفرنسية، وعلى الصعيد الآخر عرفه على الباعة والتجار ليتعلم أصول المهنة. 

وبدأت حياته تدريجيا بين التعرف على أولاد الذوات والفئات الشعبية، ولكن القرار الأقوى هو عدم إرادته في استكمال مشواره التعليمي واتجاهه للفن والتمثيل وبعدها هدده والده بالطرد والحرمان من الميراث. 

استمر القصري في التمثيل رغم رفض والده للتمثيل والتحق بفرقة جورج الأبيض، بفضل معرفته للغات الأخرى وأعطاه دورا في مسرحية أوديب ملكا..ولكن للأسف ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حدث خلاف بينه وبين جورج الأبيض انتهي بإغلاق ستائر المسرح وصفع الأبيض القصري على وجهه معتقدًا أنه فنان فاشل وغير قادر على تحمل المسئولية. 

وكانت هذه الصفعة بمثابة الضربة القوية التي حفزت القصري وجعلته يتمسك بحلمه ويسير بخطوات ثابتة. 

بعد ذلك تزوج القصري، من فتاة جميلة ولكنها أوقعته في شر أعماله بعدما استولت على كل أمواله وتزوجت ابنه بالتبني بعدما اجبرته على الطلاق وقهرته وحجزته في غرفة مظلمة يستنجد من خلال أسوارها بالمارة لإعطائه سيجارة .. قمة الظلم والقهر عاشها عبد الفتاح القصري فى بدروم المنزل بعدما أخفته عن العيون ومنعت عنه الزيارة، جوع وتعذيب وأحداث ظلت مجهولة فى حياة الفنان عبدالفتاح القصرى.
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