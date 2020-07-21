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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. كل ما تريد معرفته عن لقاح أوكسفورد.. وحكاية بائعة التين الشوكي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:02 م
اخبار الصحة والمرأة
اخبار الصحة والمرأة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز العناوين..

يعد الاسبرين من اشهر الادوية واسعة الاستخدام وله قدرة فعالة على تسكين الالم بسرعة لذا اعتاد البعض على تناوله فور الشعور بأى الم ، لكن هناك بعض الحالات التى يشكل فيها تناول الاسبرين خطورة كبيرة على الانسان من بينها تناوله مع بعض الادوية.

اكتسب الباتون ساليه شهرة واسعة بين رواد السوشيال ميديا، بعد غناء مطرب المهرجانات حمو بيكا وتعثره لنطق الباتون ساليه.

حرص الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيه بصورة جديدة له برفقة زوجته رانيا أبو النصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، للاحتفال بعد زواجه.

بملامح طبيعية وابتسامة صافية، تقف هبة على أحد جانبي الشارع بمدينة الشروق، تضع أمامها التين الشوكي المرصوص على المنضدة، وبجانبها شوال يحوي بقايا القشور، ترتدي القفازات لتحمي يديها من الشوك، وممسكة بالسكين لتبدأ عملية البيع، من ١١صباحا وحتى غياب الشمس.

قد تم نشر النتيجة التي طال انتظارها للتجارب البشرية المبكرة لـ لقاح أوكسفورد، والتي طورتها جامعة أكسفورد في المجلة الطبية The Lancet، وسلطت نتيجة المرحلة الأولى والثانية الضوء على حقيقة أن اللقاح المحتمل أظهر نتائج "مشجعة للغاية" في تطوير مناعة وقائية ضد الفيروس التاجي الجديد وهو آمن للاستخدام البشري. 


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