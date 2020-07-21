تعليم الأقصر يعلن عن شغل وظائف إشرافية

صرح عبداللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم الأقصر عن حاجة مديرية التربية والتعليم بالاقصر لشغل بعض الوظائف الاشرافية (مدير ادارة تعليمية – وكيل ادارة تعليمية – مدير مدرسة – وكيل مدرسة – وظائف التوجيه ) وذلك داخل نطاق محافظة الاقصر طيفا لبطاقات الوصف الخاصة بالوظائف المعلن عنها وطبقا للاعلان الخاص بشغل تلك الوظائف .





واوضح عمران انه فى ضوء ما اتخذته الدولة تجاه جائحة كورونا سوف تتخذ المديرية الاجراءات الاحترازية اللازمة حين اجراء المسابقة الخاصة بالاعلان.





كما اشار الى ان كل من تقدم للتجديد لاعلان وظائف القانون 93 لسنة 2012 ولائحتة التنفيذية 428 فى عام 2018 فى وظائف ( مدير مدرسة – وكيل مدرسة – مدير ادارة تعليمية – وكيل ادارة تعليمية ) يتقدم بملف انجاز للتجديد.





وكذلك بالنسبة للتوجيه الفنى ( موجه موجه اول – موجه عام ) كل من تقدم فى اعلان 2018 عليه ان يتقدم بملف انجاز لاكمال المدة القانونية المنصوص عليا فى القانون وهى ثلاث سنوات مع اعتباره قضى عامان بالوظيفة .





واشار الى ان كل من كان يشملة التجديد فى عام 2019 وظل على وظيفته عليه ان يتقدم بملف انجاز لاكمال المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون .





وكذلك كل من حصل على امر تنفيذى فى وظائف التوجيه فى اعلان 2017 يتقدم للتجديد طبقا للقانون، وكل من شغل وظائف التوجيه بأمر تنفيذى عام 2014 واكمل المدة القانونية للفترتين المنصوص عليها بالقانون يعود لوظيفته الاصلية طبقا لتصنيف كادر المعلم.



