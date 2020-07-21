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محافظات

محافظ الدقهلية: ضبط 1000 علبة سجائر و310 كيلو لحوم في حملة مشتركة للطب البيطري والتموين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:17 م
لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
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همت الحسينى
اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 11 منشأة تجارية وجزارة مخالفة ومصادرة 310 كيلو لحوم متنوعة و1000 علبة سجائر في حملة مشتركة للطب البيطري والتموين بعدد من المراكز والمدن. 

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية. 

وأكد كل من الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري والمهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين أنه تم شن حملة مشتركة للمرور على عدد من منشآت بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة ومنشآت تجارية وتمكنت من تحرير 11 محضر مخالفة منها 5 محاضر شملت ضبط 1000 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير،وتحرير محضر انتهاء صلاحية 3 صفائح جبن أبيض وزن الواحدة 14كيلو جرام،محضر لمحل لحوم مجمدة لحيازته 85.5 كيلو غير صالحة للإستهلاك الادمي،محضر محل عطارة لحيازته 30كيلو دبكار بدون بيانات عليها ،محضر بسبب وجود 56 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،بالإضافة لتحرير 6 محاضر لحوم لمحلات جزارة للذبح خارج السلخانة بمدينة محلة دمنه وقرية منية محلة دمنه والتحفظ على 310 كيلو لحوم .
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