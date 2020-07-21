محافظ الدقهلية: ضبط 1000 علبة سجائر و310 كيلو لحوم في حملة مشتركة للطب البيطري والتموين

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 11 منشأة تجارية وجزارة مخالفة ومصادرة 310 كيلو لحوم متنوعة و1000 علبة سجائر في حملة مشتركة للطب البيطري والتموين بعدد من المراكز والمدن.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.



