علي السيد: تركيا تريد تحويل ليبيا إلى مركز عالمي لجمع شتات الإرهابيين.. فيديو

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إنه خلال الـ 48 ساعة الماضية كانت هناك تحركات دولية للتوصل إلى اتفاق سياسي لمنع اشتعال معركة في منطقة سرت والجفرة في ليبيا.





وأضاف "السيد"، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، " تركيا تحاول التصعيد للوصول إلى أكبر قدر من المكاسب حال التفاوض، ويحاولون التأكيد على تواجدهم بقوة في ليبيا".





ما تقوم به تركيا هو جلب الإرهابيين من تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة، وتريد أن تحول ليبيا إلى مركز عالمي لجمع شتات الإرهاب في العالم". وتابع "





وأكد أن "تركيا الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وساعدت على نقل الإرهابيين إلى سوريا والعراق وداعمة لتنظيم داعش".





ولفت علي السيد إلى "الدول الأوروبية لم تتخذ موقفا حاسما تجاه تركيا في حلف الناتو وتركيا تستغل التوترات والصراع في المنطقة للسيطرة على الممرات المائية الخاضعة لها أو الخاصة بدول أخرى".