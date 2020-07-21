AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علي السيد: تركيا تريد تحويل ليبيا إلى مركز عالمي لجمع شتات الإرهابيين.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:59 م
علي السيد
علي السيد
Advertisements
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي علي السيد، إنه خلال الـ 48 ساعة الماضية كانت هناك تحركات دولية للتوصل إلى اتفاق سياسي لمنع اشتعال معركة في منطقة سرت والجفرة في ليبيا.

وأضاف "السيد"، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، "تركيا تحاول التصعيد للوصول إلى أكبر قدر من المكاسب حال التفاوض، ويحاولون التأكيد على تواجدهم بقوة في ليبيا". 

وتابع "ما تقوم به تركيا هو جلب الإرهابيين من تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة، وتريد أن تحول ليبيا إلى مركز عالمي لجمع شتات الإرهاب في العالم".

وأكد أن "تركيا الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وساعدت على نقل الإرهابيين إلى سوريا والعراق وداعمة لتنظيم داعش".

ولفت علي السيد إلى "الدول الأوروبية لم تتخذ موقفا حاسما تجاه تركيا في حلف الناتو وتركيا تستغل التوترات والصراع في المنطقة للسيطرة على الممرات المائية الخاضعة لها أو الخاصة بدول أخرى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضاحي خلفان يشن هجوما على رئيس حكومة الوفاق الليبي: اعقل يا سراج

إعلان القاهرة.. الرئيس السيسى يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية.. وبرلمانيون: تحفظ الأمن القومى العربى وتنهى فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية فى ليبيا

ليبيا.. هل تكون أفغانستان الأتراك؟

برلماني: أردوغان يسعى لتمكين الإخوان والميليشيات من ليبيا

خبراء عن كلمة الرئيس السيسي بشأن ليبيا وسد النهضة: حملت رسائل مهمة وواضحة للعالم بأسره

خبراء : كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل مهمة للعالم .. مصر لا تتدخل في شئون أي دولة إلا بدعوة من شعبها .. واللجوء لمجلس الأمن ينهي التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة

ترشيحاتنا

القوى العاملة : 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أردوغان يعترف بإرسال دواعش إلى سيناء ..شاهد

موقف إنساني من حاكم دبي .. شاهد

نشرة الصحة والمرأة .. كل ما تريد معرفته عن لقاح أوكسفورد.. وحكاية بائعة التين الشوكي

التعليم تحيل واضعي امتحان تفاضل الثانوية العامة للتحقيق بسبب السؤال رقم 6

تريند الفن.. نجمات عالميات يرتدين البوركيني.. عمر سوسن بدر بعد ارتدائها الشورت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحسم الجدل بشأن البوركيني

طلت بالأبيض.. هنادي مهنا بإطلالة ملائكية بجلسة تصوير جديد

نشرة الصحة والمرأة .. كل ما تريد معرفته عن لقاح أوكسفورد.. وحكاية بائعة التين الشوكي