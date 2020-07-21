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رياضة

أخبار الزمالك.. تسديد القسط الأخير لأرض النادي بأكتوبر.. ومرتضى منصور: إمكانات النادي تحت أمر فريق الكرة لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:18 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:




قضى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء مروراََ بالعديد من الاندية المصرية حتى أن اختتم مسيرته الكروية في نادي الجونة.




أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه تم تسديد القسط الأخير لأرض النادى بمدينة أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده في 31 مايو 2021 ، وذلك بشيك قدره مليون و600 ألف جنيه.




أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة برئاسة المستشار مرتضى منصور عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي والمقرر لها يومي ٢٦ و ٢٧ يوليو الجاري وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للنادي وباقى جدول الأعمال بها.




أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق الكروي الأول خلال مباراة سموحة الودية الأخيرة.




خاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني صباح اليوم "الثلاثاء"، تدريبات بدنية قوية بملعب الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق بمدينة برج العرب. 

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