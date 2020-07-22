المشروع القومي لإدارة المخلفات الصلبة.. إنشاء مدافن صحية ومحطات ثابتة ومتحركة.. إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات.. والمنظومة الجديدة تسعى لخلق بيئة نظيفة

المشروع القومي لإدارة المخلفات الصلبة:

منظومة المخلفات الصلبة الجديدة تسعى إلى بيئة نظيفة وصحية باستخدام نهج متكامل لإدارة المخلفات

آليات لعمليات الرصد والمتابعة تضمن الشفافية وسرعة حل المشكلات التى تخص منظومة إدارة المخلفات

حوافز للاستثمار في مجال المخلفات وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى منظومة إدارة المخلفات

إنشاء البنية الأساسية اللازمة لمحطات معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وإنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول، الاثنين، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة آخر مستجدات ما تم تنفيذه حول مشروع تنظيم إدارة المخلفات الصلبة الجديد.









واطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة"، وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، ووجه الرئيس في هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.



ويستعرض موقع "صدى البلد" في التقرير التالي خطة وزارة البيئة الخاصة بالمخالفات البلدية الصلبة.





رفع كفاءة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات والتخلص الآمن

تعاونت وزارة البيئة مع وزارات الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة فى أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، وتشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئى لدى المواطنين فى التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة.









وتعمل المنظومة الجديدة على دمج القطاع غير الرسمى فى دعم صناعات التدوير بمنظومة النظافة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة فى هذا المجال كالخبرة الألمانية والبنك الدولي.









البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

تم إطلاق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في عام 2012 إلى عام 2022 تحت إشراف وزارة البيئة يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وإعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني وعلى مستوى المحليات بما يتضمنه ذلك من إنشاء كيان مركزي مستقل لتنظيم إدارة نظام المخلفات الصلبة بشكل مستدام وإنشاء وحدات لإدارة المخلفات في أربع محافظات "كفر الشيخ – الغربية – قنا – أسيوط".









البنية الأساسية للمنظومة

إنشاء المدافن الصحية والمحطات الثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات، إلى جانب بحث مقترحات توفير موارد تمويل المنظومة على خلفية ما تتطلبه من تكلفة مالية مرتفعة، بالإضافة إلى سبل الدعم المؤسسى للمنظومة، إشراك القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمي.









تحقيق التنمية المستدامة

نسعى من خلال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة إلى بيئة نظيفة وصحية باستخدام نهج متكامل لإدارة المخلفات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من كمية المخلفات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها دعم إنشاء كيان وطني مستقل لنظام إدارة المخلفات "تنظيم سلطة إدارة المخلفات" لوضع سياسة جديدة وفعالة لإدارة المخلفات على المستوى الوطني.









إجمالي تمويل المشروع 71.9 مليون يورو

يهدف المشروع إلى خلق أدوات وسياسات مالية مبتكرة، وتبلغ قيمة تمويل المشروع بإجمالي مبلغ ـ 71.9 مليون يورو، ويتم تمويل البرنامج بشكل مشترك من قبل مؤسسات التمويل الوطنية 30 ٪ والمؤسسات الدولية 70٪.









تعاون مشترك للنهوض بمنظومة المخلفات الجديدة

شاركت العديد من الجهات فى تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بدايتها الحكومة المصرية ممثلة بوزارة البيئة والاتحاد الأوروبي متمثلة فى الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية "BMZ" من خلال بنك التعمير الألماني KFW والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية SECO.









المهام والمسئوليات

استخدام وتوظيف أدوات الإدارة الحديثة التي تستند إلى مبادئ اقتصادية سليمة ومواد ومعدات متطورة تنفيذ الأعمال التجارية الصديقة للبيئة ضمن الإطار المتكامل لإدارة المخلفات من خلال نهج متكامل يشارك فيه مختلف شركاء المنفعة في قطاع المخلفات الصلبة.









إعادة هيكلة وتطوير قطاع إدارة المخلفات وإنشاء البنية الأساسية

تمت إعادة هيكلة الخدمات الاستشارية الخاصة بالخطوات التحضيرية والتنفيذية للبرنامج، وذلك من خلال إعداد الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات، وتصميم وإعداد وثائق المناقصات، والإنشاءات، والمتابعة والرقابة، والتدريب والتدقيق، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لمحطات معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وإنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات ومحطات الترحيل النقل الوسيط للمخلفات.









كما تم تقديم الدعم الفني من خلال مجموعة من الاستشاريين الدوليين والوطنيين لجميع الأمور المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة تقديم الدعم الفني للإدارات الحكومية المعنية بإدارة المخلفات والقضايا البيئية وتنفيذ سياسات وتشريعات وترتيبات مؤسسية فعالة لإدارة النفايات على المستوى الوطني والمحافظات.









دعم المنظومة بمعدات للجع والنقل والتفريغ

توريد المعدات اللازمة لعمليات الجمع والنقل الأولي والثانوي وتنفيذ مشاريع تجريبية رائدة في 4 محافظات لتطبيق نظم مختلفة للتجميع الأولي في المناطق الحضرية والريفية، وهى محافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية.









بناء هيكل مؤسسي جديد لمنظومة إدارة المخلفات

بدأ مشروع القانون ببناء هيكل مؤسسي جديد لمنظومة إدارة المخلفات يشمل دور كل من "المنظم والمخطط والمراقب – المتعاقد – المنفذ - الممول"، كما نص على ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات وإدماج جميع العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل "جامعى القمامة – والمتعهدين - الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات".









آليات جديدة للرصد والمتابعة

تم وضع آليات جديدة لعمليات الرصد والمتابعة تضمن الشفافية وسرعة حل المشكلات التى تخص منظومة إدارة المخلفات، كما نص مشروع القانون على وضع إطار عام للمسئولية الممتدة للمنتج والتي بدورها تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع مخلفات المنتجات بجانب تشجيع صناعات إعادة التدوير إلى جانب وضع إطار زمنى لغلق وتأهيل المقالب العشوائية للمخلفات على مستوى المحافظات.









إنشاء 7 محطات وسيطة متنقلة

تم إنشاء 7 محطات وسيطة متنقلة منها محطة بمحافظة بنى سويف "مركز ببا" ومحطتي بمحافظة المنيا "مغاغة ومركز المنيا" ومحطة بدمياط و3 محطات بمحافظة القليوبية "كفر شكر- القناطر – طوخ" ويتم تقديم الدعم لكل محطة بـ 2 سيارة مرسيدس.





كما تم إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، والتى تكلفت حوالى 17 مليون جنيه وتم الانتهاء من تحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح إلى محطة وسيطة للمخلفات على مساحة 2780 مترا مربعا، لتكون أول محطة وسيطة بالمنطقة تخدم منيا القمح والمناطق المجاورة لها وتعمل على عدم عودة التراكمات مرة أخرى، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع برفع 17.5 ألف طن من التراكمات ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة والخاص بالمحافظة.





وتم توقيع بروتوكولات بين وزارات "التنمية المحلية – البيئة- التخطيط" لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة تم إنشاء 11 محطة وسيطة جديدة بدأت بـ 3 مناطق منشأة ناصر بالقاهرة – دمنهور بمحافظة البحيرة – منطقة ناصر بمحافظة بنى سويف، واعتماد تصميمات 5 محطات وسيطة ثابتة بمناطق "إسنا بمحافظة الأقصر – الإبراهيمية وديرب نجم بمحافظة الشرقية – منية النصر بالدقهلية – يوسف الصديق بالفيوم".









وجار اعتماد الفكرة التصميمية لمحطة مطروح والمحطة الوسيطة بمحافظة الفيوم، وتنفيذ تجربة حية بموقع المحطة الوسيطة الثابتة بمحافظة الدقهلية "منطقة منية النصر" ومتابعة النتائج للتأكد من نجاح التجربة والبدء فى اعتماد التصميمات.





وتم دعم محافظات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بـ 190 معدة بقيمة 11.7 مليون يورو وذلك في إطار خطة التدخلات العاجلة للمحافظات الأربعة ممثلةً في اللوادر، والشاحنات القلاب ذات الحمولات المتعددة، والجرارات، والمقطورات، وماكينات تقليب السماد، والشاحنات ذات الرافعة الخطافية، وحاويات القمامة سعة 24م3، والتريسيكلات، والسيارات ذات المكبس تحميل خلفي وعلوي، وذلك بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مصانع "المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى"، بجانب رفع التراكمات من خلال المكون المحلي بمحافظات الغربية وكفر الشيخ.









المدافن الصحية

تم إنشاء 24 مدفنا صحيا نفذ من خلال ميزانية 2019/2020، وقد تم اعتماد الرسومات التفصيلية لـ 15 مدفنا صحيا، وذلك بمناطق "كوم أوشيم ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسنور بمحافظة بني سويف، والسويس ك 5 بمحافظة السويس، وشرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء، وبدر بمحافظة البحيرة ، ودار السلام بمحافظة سوهاج، والمدامود بمحافظة الأقصر، وإدفو بمحافظة أسوان، والخارجة والداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وبلبيس بمحافظة الشرقية، والعريش بمحافظة شمال سيناء".









ومتابعة التصميمات التفصيلية من قبل استشارى جهاز المخلفات لمدفنين صحيين بمناطق "سمسطا" بمحافظة بني سويف شبرامنت بمحافظة الجيزة، إلى جانب متابعة 3 مدافن صحية بمناطق "الغردقة بمحافظة البحر الحمر، وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ومطروح بمحافظة مطروح"، والتصميمات التفصيلية لمدفن كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى جانب تصميمات المدافن الصحية بمناطق أبو عوف "محافظة بورسعيد" و3 مدافن صحية بمناطق "العلاقي - سفاجا - مرسى علم".