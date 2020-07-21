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فن

شاهد.. منى عبد الغني تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشفت الإعلامية منى عبدالغني أنها تعرضت أمس الإثنين عقب انتهاء حلقة برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا" لهبوط في الدورة الدموية؛ ما تطلب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قالت منى عبدالغني في حلقة اليوم من البرنامج مع الإعلامية سهير جودة على قناة CBC، إنه بالصدفة كانت حلقة اليوم عن المسعفين ودورهم في مواجهة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن ابنها نقلها بسرعة إلى المستشفى أمس لتلقي العلاج وسط تعاون من جانب المسعفين والعاملين في القطاع الطبي.

وأشادت الإعلامية بدور القطاع الطبي والمسعفين في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها مصر، على الرغم من أن هناك أكثر من 10 مسعفين توفاهم الله بسبب كورونا وإصابة قرابة المائة جراء الفيروس.

يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة. 
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