محافظ جنوب سيناء يكشف عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمحافظة..فيديو

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قام بزيارة منطقة سانت كاترين مؤكدا انه وجه لتطوير مطار سانت كاترين.



وأضاف فودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامح كل يوم عبر فضائية on أن رئيس الحكومة وجه بتحسين وتقوية شبكة الاتصالات في سانت كاترين.



وتابع محافظ جنوب سيناء أن رئيس الوزراء قد وحه ايضا على ضرورة إنشاء مجمع فنادق وإصلاح الطرق من وإلى سانت كاترين لتكون عاصمة للسياحة الدينية.



وأشار اللواء خالد فودة إن الزيارة تتضمن تطوير شبكة الاتصالات، وتغطية سانت كاترين بشبكة اتصالات قوية، بجانب توفير المياه، وحل أزمة الكهرباء مضيفًا:" سيتم إنشاء مدينية دينية سياحية عالمية".



وقال محافظ جنوب سيناء ان المحافظة اصبحت "صفر إصابات بكورونا في جنوب سيناء".

