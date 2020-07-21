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رئيس وزراء اليمن: نرفض التواجد التركي ببلادنا.. وقد تمول أنقرة بعض الفصائل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:06 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال رئيس وزراء اليمن، الدكتور معين عبدالملك، إن الدور الذي تنوي تركيا لعبه في اليمن مرفوض ولن نسمح به.

وأضاف "عبد الملك"، في حوار تلفزيوني ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر شاشة TeN، "تركيا تتحدث عن رغبة للدخول والتواجد في اليمن بشكل أو بآخر، لكن موقف الدولة واضح، لا توجد أي مساحة لموقف تركي في اليمن، إلا إذا كان عن طريق أبواب خلفية".

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ترصد حتى الآن محاولات تركية للتدخل، وقد يكون هناك تمويل لبعض الفصائل، مؤكدا "لا يشترط التمويل التقارب الأيديولوجي مع تركيا، ولكن قد يكون تمويل الفصائل باليمن في إطار موضوع التنسيق التركي الإيراني".

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