رئيس وزراء اليمن: نرفض التواجد التركي ببلادنا.. وقد تمول أنقرة بعض الفصائل

قال رئيس وزراء اليمن، الدكتور معين عبدالملك، إن الدور الذي تنوي تركيا لعبه في اليمن مرفوض ولن نسمح به.
وأضاف "عبد الملك"، في حوار تلفزيوني ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر شاشة TeN، "تركيا تتحدث عن رغبة للدخول والتواجد في اليمن بشكل أو بآخر، لكن موقف الدولة واضح، لا توجد أي مساحة لموقف تركي في اليمن، إلا إذا كان عن طريق أبواب خلفية".
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ترصد حتى الآن محاولات تركية للتدخل، وقد يكون هناك تمويل لبعض الفصائل، مؤكدا "لا يشترط التمويل التقارب الأيديولوجي مع تركيا، ولكن قد يكون تمويل الفصائل باليمن في إطار موضوع التنسيق التركي الإيراني".