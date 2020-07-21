محافظ جنوب سيناء: انتهاء تطوير مستشفى سانت كاترين أكتوبر المقبل..فيديو

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،إنه سيتم الاهتمام بالبيئة الزراعية، حيث تضم سانت كاترين زراعات وأعشاب طبية غير موجودة في أي مكان بالعالم.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن سانت كاترين تضم أقدم مكتبة في العالم بعد الفاتيكان، مستطردًا: "نسعى لبقاء السائح عدة أيام خلال زيارته لمدينة سانت كاترين وليس يومًا واحدًا".



وتابع محافظ جنوب سيناء أنه سيتم الانتهاء من تطوير مستشفي سانت كاترين في أكتوبر المقبل.



وأشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إلى أن أهالي سيناء والبدو سعداء في ظل اهتمام الدولة ومشروعاتها التطويرية بالمحافظة.

