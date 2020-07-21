السودان: توافق حول مقترح سوداني يؤمن لإثيوبيا مشروعات مستقبلية ويفك عقدة التفاوض

أصدر وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن القمة الأفريقية الخاصة بسد النهضة التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرس والتي ترأسها سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك ورئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد بجانب مشاركة مفوضية مكتب الاتحاد الأفريقي؛ ورؤساء كينيا؛ والكنغو ومالي .





وقال بيان في بيان أوردته وكالة الانباء السودانية "سونا" إن : "القمة عقب استماعها لخطاب من رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي؛ استمعت إلى تقرير من الخبراء الذين شاركوا في جولة المفاوضات السابقة كمراقبين؛ تضمن الجوانب القانونية بالتركيز على عقدة التفاوض (المشاريع المستقبلية على النيل الازرق)؛ وذلك لارتباطها بالجانب الفني والقانوني؛ مبينًا أن حجة اثيوبيا تركز على أن اتفاقية سد النهضة تحجم اي تنمية مستقبلية في النيل الازرق؛ مضيفًا أن الخبراء أمنوا على مقترح السودان لتجاوز هذه النقطة؛ لافتا الي أن المقترح يعطي الحق لإثيوبيا في التنمية المستقبلية سواء كان بناء خزانات أو مشاريع أخرى؛ بشرط أن تكون وفق القانون الدولي للمياه؛ وإعلام دول اسفل النهر (السودان ومصر) بالمشاريع المستقبلية ".





وأشار وزير الري والموارد المائية السوداني إلى أنه بمجرد التوافق على هذه النقطة يحق لإثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بطرق التشغيل؛ مشيرا إلى أنه إذا تم اعتماد هذا المقترح يكون تم فك الارتباط العضوي بين التنمية المستقبلية والوصول إلى اتفاق فيما يخص الملء الأول وتشغيل سد النهضة.





وأكد عباس على أن القمة أمنت على مواصلة النقاش والتفاوض في الفترة المقبلة من أجل التوصل لتقريب وجهات النظر في النقاط المتبقية والنقطية الرئيسيه؛ مبينًا في هذا الصدد أن التوصل إلى حل النقطة الرئيسية يسهل التوصل إلى اتفاق في بقية النقاط .





وأكد بروفيسور ياسر عباس أن وجهات نظر المراقبين والاتحاد الافريقي أمنت على أن مقترح السودان يمكن أن يصلح مادة للتفاوض خاصة وأن اثيوبيا وعدت بدراسته .



