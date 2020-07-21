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أخبار البلد

لن تفترق الصفوف أبدا.. سوسن عز العرب لـ أعداء الدولة: اخجلوا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:40 م
سوسن عز العرب
سوسن عز العرب
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صدى البلد
وجهت الكاتبة الصحفية سوسن مراد عز العرب، رئيس تحرير مجلة البيت، نداءا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "اخجلوا!"، حيث أكدت أنها ليست متفاجئة بأن يستغل الإخوان نداءات الحب من المصريين المخلصين لعاصمتهم ومدينتهم، ليحولوا مغزاها، وكأنما هي نداءات ضد صورة مصر وضد قائدها المحترم، في ظل لحظات ملتبسة تواجه فيها البلاد الأعداء من الخارج، مضيفة أن ذلك محاولة بائسة ويائسة للوقيعة بين الناس ولتفرقة وحدة الصف والنهش في الروح الوطنية 

وأوضحت "عز العرب" أن كل مصري ينتقد قرار أو تحرك قامت به وزارة أو محافظة لا يعني أبدا أنه ضد بلده، بل على العكس، هو يُعبر عن غيرته عليها وعلى كنوزها الثمينة التي لا تعوض، فالمصريين المخلصين المحبين لبلدهم ولكل حجر وعود زرع وذرة تراب بها على استعداد لبذل كل غالي من أجلها. 

‎وأضافت: "لن تفترق الصفوف ابدا"، مؤكدة أنه في هذه اللحظات لا وجود  لمنطقة رمادية، ‎وأن الجميع فدى الوطون وصورته وهيبته، مشيرة إلى أن حب البلد يعني أن نتوحد في صف واحد حتى لو اختلفنا في الرأي.

‎ووجهت  رئيس تحرير مجلة البيت التحية لكل مصري محترم عبر عن مشاعره واعتزازه بمصريته ومارس حريته الكاملة في التعبير باحترام ووطنية عن رأيه المخالف لإجراءات توسعة طرق اتخذتها الحكومة دون تمهيد أو إنذار أو توضيح، ثم قام بتنفيذها بالكامل، مكملة: "في وقت الجد سيكون نفس هؤلاء المصريين هم من سيبذلون أرواحهم وأموالهم من أجل صون الشرف وتأمين المستقبل".

‎وأكدت أن استغلال كل كلمة نقد مخلصة في معركة مخزية غير شريفة تشويه صورة البلد ‎هو ليس أقل من حكم الخيانة في هذا التوقيت، وكررت ندائها في النهاية قائلة: فاخجلوا!.

جاء هذا بعد ما صدر من المذيع معتز مطر على قناة مكملين من استغلال ما كتبه المواطنين عن قضية هدم مقابر المماليك المثارة مؤخرا، وقد تمادى المذيع في استعمال تعبيرات التهكم والتشبيهات المشينة بما لا يتوافق مع قواعد العمل الإعلامي.
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