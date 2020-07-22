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بين الناس

شيماء تستغيث بوزارة الصحة لعلاجها من السرطان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة شيماء حسين أحمد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة لعلاجها من سرطان الثدى.

تقول فى رسالتها: أناعندى ورمين بالثدى وكل الدكاتره اجمعو على استئصال الثدى فى واحد فيهم قلى يتشال الورم واحافظ على الثدى وعملى العملية وبعد شهر عملت أشعة لقيت ورم بالثدى، ورافضين يعملولى عمليه وعندى الام شديدة بالثدى وأنا خايفة ينتشر فى كل أعضاء جسمى ورافضين حتى اعطاء إشعاع لى ومعاملتهم سيئة فى معهد أورام سوهاج، وبعت كتير لرئاسة مجلس الوزراء بدون استجابه ولا فائدة، ونفسى اتعالج قبل ماتتاخر حالتى.

للتواصل مع القارئة: 
01275079915

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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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