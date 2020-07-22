شيماء تستغيث بوزارة الصحة لعلاجها من السرطان

استغاثت السيدة شيماء حسين أحمد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة لعلاجها من سرطان الثدى.





تقول فى رسالتها: أناعندى ورمين بالثدى وكل الدكاتره اجمعو على استئصال الثدى فى واحد فيهم قلى يتشال الورم واحافظ على الثدى وعملى العملية وبعد شهر عملت أشعة لقيت ورم بالثدى، ورافضين يعملولى عمليه وعندى الام شديدة بالثدى وأنا خايفة ينتشر فى كل أعضاء جسمى ورافضين حتى اعطاء إشعاع لى ومعاملتهم سيئة فى معهد أورام سوهاج، وبعت كتير لرئاسة مجلس الوزراء بدون استجابه ولا فائدة، ونفسى اتعالج قبل ماتتاخر حالتى.





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