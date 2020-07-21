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فن

أحمد السقا ينشر صورة له من كواليس أحد أفلامه

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:42 م
احمد السقا
احمد السقا
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مصطفى كرم
شارك الفنان احمد السقا جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير احد أعماله. 

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " منور يانجم" و " أحلى سقا" و " العالمي" و " اجمد ممثل في مصر" و "فنان كبير". 




يُذكر أن كريم أحمد السقا عرض له فى رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

مسلسل ولد الغلابة بطوله كل من الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن والذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى 
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