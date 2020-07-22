AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

عبير تشكو من عدم استلام وحدتها السكنية ضمن الإعلان الثامن بمدينة بدر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكت السيدة عبير عبد الفتاح عبد الواحد إبراهيم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدتها السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

 

وتقول فى رسالتها: "أشكو من عدم استلامى وحدتي السكنية التى تقدمت للحصول عليها بمشروع الإسكان الاجتماعى بالإعلان الثامن بمدينة بدر، وتم دفع مبلغ 9000 جنيه، بالإضافة إلى دفع 4000 جنية أربع مرات وحتى الآن لم يحدث استعلام، وتم التقدم بعدة شكاوى دون جدوى".

 

للتواصل مع القارئة: 01012900001


اقرأ أيضا: منذ 2008.. مواطن يشكو من عدم استلام وحدته السكنية ضمن الإعلان الثالث في طنطا

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يشكو تأخر استلام شقة إسكان اجتماعي 4 سنوات

سيدة تستغيث من تأخر استلام وحدتها السكنية بالإسكان الاجتماعي في العبور

بدرى يستغيث من تأخير استلامه الوحدة السكنية ضمن الإعلان الثامن في مدينة بدر

محمود يشكو من عدم تسليمه شقة الإسكان الاجتماعى بالقليوبية

منذ 10 سنوات.. سيد من ذوى الاحتياجات الخاصة يشكو تأخر استلام وحدته السكنية

محمود يشتكي من تأخر الاستعلام عن شقة الإسكان الاجتماعى في أسيوط

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. تعرف على اسم وعمر "هياتم"

وثائق سرية: مبارك رفض الإفراج عن مهربي مخدرات بريطانيين بعفو رئاسي

بسبب فيديو مع حسن شاكوش.. غضب كبير من الجمهور على أحمد سعد.. شاهد

نجل ملياردير مصري يتهم شقيقته بالاستعانة بحراسها لضربه في صالة الجيم.. تفاصيل

بوصلة رقص.. ابنة أصالة تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد من حفل خطوبتها

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الأربعاء 22-7-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. ظهور المقصورة الداخلية هيونداي توسان 2021.. صور

صحي للمناعة.. طريقة عمل البيض الإسباني

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور