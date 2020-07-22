عبير تشكو من عدم استلام وحدتها السكنية ضمن الإعلان الثامن بمدينة بدر

شكت السيدة عبير عبد الفتاح عبد الواحد إبراهيم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدتها السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وتقول فى رسالتها: "أشكو من عدم استلامى وحدتي السكنية التى تقدمت للحصول عليها بمشروع الإسكان الاجتماعى بالإعلان الثامن بمدينة بدر، وتم دفع مبلغ 9000 جنيه، بالإضافة إلى دفع 4000 جنية أربع مرات وحتى الآن لم يحدث استعلام، وتم التقدم بعدة شكاوى دون جدوى".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.