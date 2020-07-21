أحد علماء الأزهر: الذبح في الشارع لا يليق.. وصك الأضحية يغني عن هذا الأمر كله ..فيديو

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، أن وزارة الأوقاف جمعت عبر صك الأضحية العام الماضى أكثر من 100 مليون جنيه وتمت التضحية بـ6 آلاف رأس.





وأضاف "رضا"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من لم يستطع أن يضحى ينتقل إلى صك الأضحية والذى تطرحه فى الأوقاف وقيمته 1800 جنيه هذا العام.





وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدين الإسلامي أكد ضرورة الاهتمام بالفقراء والمستضعفين، ويأتي العيد كى يرسم البسمة على هؤلاء البسطاء.





وأشار الدكتور إبراهيم رضا إلى أن الإسلام سن لنا سُنة الأضحية وهى سنة وليست فريضة، ويقوم بها القادر المستطيع عن نفسه ولأسرته.





وقال أحد علماء الأزهر الشريف إن الذبح في الشوارع لا يليق بالهدف السامي من وراء هذه السُنة التي سنها الإسلام وتكون غير صحية وغير آمنة، مؤكدا أن صك الأضحية يغنى عن هذا الأمر كله.