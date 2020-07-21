AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحد علماء الأزهر: الذبح في الشارع لا يليق.. وصك الأضحية يغني عن هذا الأمر كله ..فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:37 م
الأضاخي
الأضاخي
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، أن وزارة الأوقاف جمعت عبر صك الأضحية العام الماضى أكثر من 100 مليون جنيه وتمت التضحية بـ6 آلاف رأس.

وأضاف "رضا"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من لم يستطع أن يضحى ينتقل إلى صك الأضحية والذى تطرحه فى الأوقاف وقيمته 1800 جنيه هذا العام.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدين الإسلامي أكد ضرورة الاهتمام بالفقراء والمستضعفين، ويأتي العيد كى يرسم البسمة على هؤلاء البسطاء.

وأشار الدكتور إبراهيم رضا إلى أن الإسلام سن لنا سُنة الأضحية وهى سنة وليست فريضة، ويقوم بها القادر المستطيع عن نفسه ولأسرته.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف إن الذبح في الشوارع لا يليق بالهدف السامي من وراء هذه السُنة التي سنها الإسلام وتكون غير صحية وغير آمنة، مؤكدا أن صك الأضحية يغنى عن هذا الأمر كله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الأكل من الأضحية المنذورة.. تعرف على آراء الفقهاء

هل يجوز ذبح الأضحية وأنا مدين؟.. دار الإفتاء تجيب

الأضحية وشروطها.. من عيوب الشراء إلى كيفية التقسيم

أضحية العيد .. حكمها وشروطها وكل ما يتعلق بذبحها

هل يجوز توكيل شخص آخر لذبح الأضحية .. الإفتاء تجيب

حكم الاستدانة لشراء الأضحية .. تعرف على رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

ما الدول التي أعلنت عودة العمالة الخارجية.. نبيلة مكرم تُجيب.. فيديو

كوميديا سوداء.. قهرته زوجته واستولت على أمواله وحجزته في غرفة مظلمة.. حكاية عبد الفتاح القصري تنفطر لها القلوب

بإطلالة رومانسية.. أحدث ظهور لـ جمال عبد الناصر وزوجته

النهر والبحر والصخر يعرفه.. "هشام الشوبكي" 40 عاما في انتشال الغرقى

أخبار الأهلي.. كواليس المران بحضور الخطيب.. تجديد تعاقد أزارو بمبلغ ضخم.. إصابة عمرو جمال بـ كورونا

أول تعليق لـ رئيس الوزراء السوداني بعد انتهاء القمة المصغرة حول سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر سيارات العائلة الحاكمة في أبو ظبي.. صور

بعد تصنيفها من أجمل نساء العائلات الملكية .. أجمل صور للملكة رانيا

دراسة تحذر: فيروس كورونا يسبب مرض نادر في الدماغ