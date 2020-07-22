أداء مذهل لـ بورشه 911 GT2 RS وهي تستعرض قوتها .. فيديو

نشر عدد من مُحبى السيارات الخارقة مقطع فيديو جديدًا للسيارة بورشه 911 GT2 RS ، يرجع إلى عام 2018 وتم نشره مؤخرًا، ويستعرض تسارع السيارة الألمانية الخارقة ، و تم تصويره في مدرج Johnny Bohmer Proving Grounds .

كما انطلق سائق بورشه 911 GT2 RS من نقطة ثبات ، ليرينا مدى قوة السيارة ، حيث وصل الى سرعى 200 كلم/سا ، وكان بامكانه ان يصل الى سرعة أكثر من ذلك





وتتسارع السيارة بورشه 911 GT2 RS من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.8 ثانية فقط، وإذا وجدت مسافة طويلة بما يكفي، فيمكنها أن تتسارع لتصل إلى سرعة قصوى قدرها 340 كلم/سا.





وتستمد السيارة بورشه 911 GT2 RS ، قوتها و الأداء المميز بفضل محركها القوي بست أسطوانات مزدوج التوربو سعة 3.8 لتر بقوة 690 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتم إرسال هذه القوة إلى العجلات الخلفية باستخدام ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات.





ويصل سعر السيارة بورشه 911 GT2 RS منذ ثلاثة سنوات وقت الكشف عنها ، الى 300,000 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أغلى بقليل من فيراري F8 تريبوتو 2020.