AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. موعد طرح ألبوم اليسا.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة لهذا السبب.. ظهور زوجة أحمد الفيشاوي الألمانية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تعرف على موعد طرح ألبوم إليسا "صاحبة رأى

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة روتانا عن موعد طرح ألبوم المطربة إليسا صاحبة رأي يوم 23 يوليو.


هل ستزداد أعداد الجمهور فى السينمات بقدوم عيد الأضحى؟.. مدير عام غرفة صناعة السينما يرد

قال سيد فتحي، مدير عام غرفة صناعة السينما، بأنهم ملتزمون فى العيد بقرار مجلس الوزراء وهو السماح بدخول 25% من الجمهور لقاعات السينما، مشيرا إلى أنه ليس هناك إتجاه لزيادة الأعداد، والأمر ليس في يده،وعليه إحترام القوانين.


نقابة المهن الموسيقية تصدر بيانا بشأن إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال

نفى المركز الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية ان يكون محلس النقابة ناقش في اجتماعه الاخير اي امر يتعلق بالعضو المنتسب الموقوف حاليا عمر كمال او اي موضوع يخص حالة بعينها، مؤكدا أنه لاصحة لما تم نشره حول ذلك الامر.


هيافة مؤلمة.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة من كشف سر الفيلم بعد 30 سنة من عرضه

علقت الناقدة ماجدة خير الله مؤلفة فيلم العفاريت، بغضب على إحتفال السوشيال ميديا بمعرفة سر الفيلم ومن هى إبنة مديحة كامل بالعمل.

شاهد .. أول ظهور لـ زوجة أحمد الفيشاوي الألمانية مع طليقته هند الحناوي

نشرت هند الحناوي طليقة احمد الفيشاوي عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت فيها مع ابنتها لينا احمد الفيشاوي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من سيدة ألمانية.. تفاصيل ظهور ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوى: كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي .. شاهد

أخبار الفن.. أحمد الفيشاوي: كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي.. وفاة الممثل الأمريكي نيك كورديرو بكورونا

أخبار السوشيال ميديا: شخص يدخل مسجدا بالحذاء ويعتدي على المصلين بالشومة.. أحمد الفيشاوي: كسبت أهم قضية

هيافة مؤلمة.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة من كشف سر الفيلم بعد 30 سنة من عرضه

ترشيحاتنا

بالتعاون مع القوات الجوية.. المتحدث العسكري: تدمير 3 سيارات مفخخة ببئر العبد

تريزيجيه يسجل هدفًا لـ أستون فيلا في شباك ارسنال..فيديو

الرئيس السيسي: تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي أمير دولة الكويت

صور شبه عارية السبب..عروس تطرد صديقتها المقربة من حفل زفافها

أشهر سيارات العائلة الحاكمة في أبو ظبي.. صور

تعليق قوي من أحمد موسى على إحباط الجيش هجوما إرهابيا بـ بئر العبد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيبك من العنصرية .. شاهدي أجمل صيحات موضة البوركيني | صور

أشهر سيارات العائلة الحاكمة في أبو ظبي.. صور

بعد تصنيفها من أجمل نساء العائلات الملكية .. أجمل صور للملكة رانيا