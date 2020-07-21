أخبار الفن.. موعد طرح ألبوم اليسا.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة لهذا السبب.. ظهور زوجة أحمد الفيشاوي الألمانية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تعرف على موعد طرح ألبوم إليسا "صاحبة رأى

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة روتانا عن موعد طرح ألبوم المطربة إليسا صاحبة رأي يوم 23 يوليو.

هل ستزداد أعداد الجمهور فى السينمات بقدوم عيد الأضحى؟.. مدير عام غرفة صناعة السينما يرد

قال سيد فتحي، مدير عام غرفة صناعة السينما، بأنهم ملتزمون فى العيد بقرار مجلس الوزراء وهو السماح بدخول 25% من الجمهور لقاعات السينما، مشيرا إلى أنه ليس هناك إتجاه لزيادة الأعداد، والأمر ليس في يده،وعليه إحترام القوانين.

نقابة المهن الموسيقية تصدر بيانا بشأن إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال

نفى المركز الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية ان يكون محلس النقابة ناقش في اجتماعه الاخير اي امر يتعلق بالعضو المنتسب الموقوف حاليا عمر كمال او اي موضوع يخص حالة بعينها، مؤكدا أنه لاصحة لما تم نشره حول ذلك الامر.

هيافة مؤلمة.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة من كشف سر الفيلم بعد 30 سنة من عرضه

علقت الناقدة ماجدة خير الله مؤلفة فيلم العفاريت، بغضب على إحتفال السوشيال ميديا بمعرفة سر الفيلم ومن هى إبنة مديحة كامل بالعمل.

شاهد .. أول ظهور لـ زوجة أحمد الفيشاوي الألمانية مع طليقته هند الحناوي

نشرت هند الحناوي طليقة احمد الفيشاوي عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت فيها مع ابنتها لينا احمد الفيشاوي.