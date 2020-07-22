الثعابين تهاجم منازلنا.. أهالى قرية ميت جراح بالدقهلية يستغيثون من تراكم القمامة وانتشار الثعابين بمنزل مهجور

استغاث المواطن محمد جمال أنور عبد الرازق، المقيم فى قرية ميت جراح مركز المنصورة محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم أكوام القمامة.









ويقول فى رسالته: "نشكو من تراكم أكوام القمامة وانتشار الحشرات والثعابين بمنزل مهجور بالقرية، ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة ومهاجمة هذه الحشرات والثعابين منازل الأهالى بالقرية، فى الوقت الذى يخشى الأهالى على أنفسهم وأولادهم بعد أن وصلت هذه الزواحف والحشرات إلى غرف النوم، فى حين أنهم تقدموا بعدة شكاوى دون جدوى".









وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01004022245





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



