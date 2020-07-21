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مجدي بوذينه يكشف تفاصيل اعتداء الإخوان عليه بالبرلمان التونسي.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:42 م
مجدي بوذينه
مجدي بوذينه
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عادل نصار
كشف النائب مجدي بوذينه نائب البرلمان التونسي، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل برلمانيون تابعين لجماعة الأخوان في تونس.

وقال بوذينه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن عصابات الاخوان في البرلمان اعتدوا عليا بعنف لفظي وجسدي، متابعا يتعاملوا بمنتهى العنف الشعب يرى ما يفعلون.

وأكد النائب مجدي بوذينه نائب البرلمان التونسي، أن جماعة الاخوان الارهابية لا تعرف إلا العنف والدماء، مشيرا إلى أن الشعب التونسي منهم برئ.
وتابع النائب مجدي بوذينه نائب البرلمان التونسي، أن أعضاء حزب النهضة التونسي مستعدين لفعل كل شيء لخدمة تنظيمهم الاخواني، مستدركا أنه سوف نتصدى لهم ومشروعهم ضد الدولة التونشية وسنكون مثل الشوكة في ظهرهم.

وأشار بوذينه، إلى أن الوطن للإخوان تراب عفن وللتونسيين تراب مقدس، مطالبا تحرك النيابة العمومية للتحرك ضدهم، وجلسة البرلمان عقدت بعد أخرجونا بالقوة.

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