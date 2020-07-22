الحكومة تبدأ استعداداتها لتوفير لحوم الأضاحي بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل.. والبنوك تستحدث منتجًا لصك الأضحية

- شراء صك الأضحية 2020 عبر القنوات الرقمية الذكية للمصرف المتحد
- استعدادًا لعيد الأضحى.. التموين تضخ 70 طن لحوم يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن العمل على ضخ من 65 إلى 70 طن لحوم يوميًا مقارنة بنحو من 45 إلى 50 طنًا يوميا في المتوسط، بالمنافذ التابعة للشركة القابضة وفروع مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى 100 طن دواجن، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
وقال محمود السعدني ، رئيس الشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم طرح كيلو الضاني البلدي الحي بسعر 68 جنيهًا (قايم)، وسيتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية طرح سعر كيلو اللحوم البلدي بسعر 100 جنيه.
وأوضح أنه سيتم طرح كيلو اللحوم السوداني الطازج والتي يتم ذبحها بمجزر بمنطقة توشكى بسعر 85 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة (البرازيلي) 65 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة نحو 37 جنيهًا.
إجراءات احترازية
وحول الإجراءات الاحترازية لمجزر البساتين التابع للشركة، أوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من عمليات تطهير وتعقيم وارتداء القفازات والكمامات.
صك الأضحية
وعلي نفس السياق أعلن المصرف المتحد عن طرح ثلاث طرق رقمية مبتكرة لشراء صك الاضحية 2020 عبر قنواته البنكية الرقمية وهم : الانترت البنكي – الموبيل البنكي – المحفظة الرقمية, إضافة إلى إمكانية الشراء من فروع المصرف المتحد الـ64 والمنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة بنك الطعام المصري ومؤسسة دار الأورمان.
ابليكيشن لشراء الصك
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف، إن عملاء المصرف المتحد وغير عملاءه يستطيعون شراء صك الأضحية 2020 عبر منظومة "بنكك علي الخط". ومن خلال الابليكيشن الذكي للمصرف المتحد (الانترنت البنكي او المحفظة الرقمية او الموبيل البنكي) يستطيع المشتري وبمنتهي سهولة اختيار ما بين حزمة من البرامج المتخصصة لصك الأضحية تطرحها المؤسسات الثلاث والتي تتنوع ما بين شراء الصك بالكامل او سهم في اضحية او لحوم صدقة وتحويل المقابل المادي لصالح المؤسسة في ثواني معدودة، وبهذا تجنب مشتري الصك عناء وجهد الذهاب لفرع المصرف المتحد وتمكنه من التبرع الفوري لدعم المستحقين.
ويعمل الابليكيشن الرقمي لخدمات "بنكك علي الخط" المصرف المتحد على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، ومن أي مكان بهدف تلبية احتياجات العملاء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
كما يستطيع عملاء المصرف المتحد وغير العملاء التوجة لاحد مراكز المصرف المتحد الرقمية والموجودة بفرع كارجو مول - بمنطقة الشيخ زايد - بمدينة 6 اكتوبر او فرع نادي الصيد المصري واجراء عملية شراء الصك مباشرة.
ممارسة الشعائر إلكترونيا
ويتولي بعدها احد هذه المؤسسات والتي تم عملية الشراء والتبرع لصالحها بالذبح نيابة عن المشتري وتوزيع اللحوم بشكل عادل بما يتفق مع مقاصد الشريعة والواقع المعاصر علي الفئات الغير قادرة من المجتمع المصري.
ويتميز "صك الأضحية" بالعديد من المزايا الهامة والتي تعطي نموذج تعاوني حي بين أفراد المجتمع لتطبيق الشعائر الدينية بأسس حضارية.
فالمشروع يتيح فرصة أكبر للاستفادة من لحوم الأضاحي وتوزيعها علي المستحقين في جميع محافظات مصر سواء أيام عيد الاضحي المبارك او علي مدار العام. فضلا عن المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية من خلال تنمية صغار المزارعين ورفع كفاءه انتاجهم وتسويق منتجاتهم الحيوانية.