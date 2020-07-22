الحكومة تبدأ استعداداتها لتوفير لحوم الأضاحي بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل.. والبنوك تستحدث منتجًا لصك الأضحية

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استعدادًا لعيد الأضحى.. التموين تضخ 70 طن لحوم يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن العمل على ضخ من 65 إلى 70 طن لحوم يوميًا مقارنة بنحو من 45 إلى 50 طنًا يوميا في المتوسط، بالمنافذ التابعة للشركة القابضة وفروع مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى 100 طن دواجن، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.





وقال محمود السعدني ، رئيس الشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم طرح كيلو الضاني البلدي الحي بسعر 68 جنيهًا (قايم)، وسيتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية طرح سعر كيلو اللحوم البلدي بسعر 100 جنيه.





وأوضح أنه سيتم طرح كيلو اللحوم السوداني الطازج والتي يتم ذبحها بمجزر بمنطقة توشكى بسعر 85 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة (البرازيلي) 65 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة نحو 37 جنيهًا.