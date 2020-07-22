بي إم دبليو M5 تحصل على تعديل يحولها إلى وحش بقوة 713 حصانا .. فيديو

أعلنت شركة Manhart لتعديل السيارات العالية بوضع لمساتها على بي إم دبليو M5 Competition، وتحويلها إلى سيارة خارقة بفضل القوة الإضافية لها ، وتم تسميتها MH5 700 .





وشملت السيارة MH5 700 المعدلة تعديلات من بينها تحسينات كبيرة على محرك الـ V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر، مما ساهم في تحسين الأداء بفارق كبير عن الطراز الأساسي الذي يولد قوّة 617 حصان مع عزم دوران 553 رطل-قدم.





بالإضافة إلى حزمة خارجية جديدة في غاية الشراسة، وشملت التعديلات الخارجية على M5 مجموعة من تجهيزات الكاربون فايبر التي تعطيها مظهرًا أكثر شارسة، كما أنّها تأتي بجنوط سوداء مقاس 21 بوصة، مما يعطيها مظهرًا أكثر هجومية.





أما عن محرّك السيارة MH5 700 المعدلة ، فقام مهندسى Manhart، بتعديل المحرك ليولّد قوّة تصل إلى 713 حصان مع عزم دوران 642 رطل-قدم، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أزمنة تسارعها .





وبالطبع ستحقق أرقامًا أفضل بكثير من M5 Competition الاعتيادية التي تتسارع من 0 إلى 62 ميل/سا في 3.3 ثانية، وتحتاج 10.8 ثانية للوصول إلى 124 ميل/سا من السكون.