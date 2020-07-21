وزير التربية والتعليم يوجه رسالة هامة لأولياء طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم ، إن الامتحانات الجديدة ستكون مختلفة عما كان فى الماضى ووجه رسالة لأولياء أمور الثانوية العامة قائلا: " لا تذهبوا للتعاقد على دروس خصوصية لآن التعليم أختلف".





وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الوزارة توفر للطلاب البديل للدروس الخصوصية، منها محاضرات من خلال الوزارة، و التى تساعدهم على الابتعاد عن الدروس الخصوصية.





وأوضح أن الوزارة تقول بتلك الأشياء من أجل الطلاب، وقائلا " مش عايز الطالب يحفظ أنا عايز الطلاب يكون فاهم المنهج".





وفى نفس السياق قال الدكتور طارق شوقى إن متوسط نسب النجاح فى العينة العشوائية للثانوية العامة أعلى من السنوات السابقة، وهذا سيكون له تأثير على تنسيق الجامعات.





وأشار إلى أن درجات الطلاب فى الثانوية العامة بالنظام الحالى اعتبرها غير معبرة عن مستواهم.





وتحدث فى نهاية حديثه عن مصروفات المدارس وقال " نسبة زيادة المصروفات الدراسية 7% وإذا تم الإخلال بذلك سوف نتخذ إجراءات قانونية".