«أتوس»: قرارات الحكومة جذبت الشركات العالمية لضخ استثماراتها في السوق المصرية

قال مدير شركة "أتوس الفرنسية " أحمد الحراني، إن الشركة بدأت عملها في مصر بداية من العام 2020، بخطة عمل طموحة للتوسع في السوق، مرجعا السبب في ازدهار أعمال الشركة إلى قرارات الحكومة التي ساهمت في استقرار السوق والخطوات الثابتة لخطة الإصلاح الاقتصادي مما جعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات".





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد اليوم بالمقر الجديد للشركة في القاهرة، للإعلان عن خطة عمل الشركة في المرحلة المقبلة.





وتحدث الحراني عن حجم الاستثمارات المنتظر ضخها في السوق المصرية، والتي من المتوقع أن تتجاوز المليار جنيه مع نهاية العام الجارى، حيث حققت الشركة حوالى 300 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنصرمة.





وأضاف أن الوضع المستقر في مصر أعطى صورة إيجابية عن الاقتصاد المصرى، وأشار الحرانى إلى القطاعات التي تستهدفها الشركة في السوق المصرية والتي تتنوع ما بين قطاع تأمين المعلومات وقطاع البنوك والتعليم والصحة.





حيث تعمل الشركة حاليًا في أكثر من مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهى استشارى لمراكز البيانات بالتعاون مع شركة "أورنج مصر".





وأشار إلى أن الشركة لديها حلول المدارس الافتراضية خاصة أن لديها خبرات ناجحة في إنشاء تجارب مماثلة في السوقين الألمانية والفرنسية.





إلى جانب حلول ربط الجامعات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، كما تخطط أيضا إلي تطبيق نظم الحوكمة في المستشفيات الجامعية والحكومية فى مجال الصحة.





كما أشار مدير "أتوس" مصر إلى مهارات العمالة المصرية، في مجال التعهيد، والبرمجيات مما ساعد الدولة المصرية لتكون مركزًا إقليميًا لتقديم هذه الخدمات للدول العربية والإفريقية.





وأضاف "الحراني" أن "أتوس مصر" تنوى التوسع في توظيف الكفاءات المصرية الشابة، ليكونوا نواة للسوق المحلى في قطاعات تكنولوجيا المعلومات.