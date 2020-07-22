الداخلية في يوم.. في أقل من 24 ساعة.. كشف غموض وخطف جواهرجي الدرب الأحمر.. ضبط صفقة حشيش قبل ترويجها في بنها

ضبط 742 هاربًا و359 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ضبط سائق بحوزته 30 كيلو بانجو بالشرقية





تواصل الاجهزة الامنية جهودها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط بالشارع على الوجه الأكمل.





نجحت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى أقل من 24 ساعة فى كشف غموض وخطف جواهرجى الدرب الأحمر ، وضبط الجناة.





وكان المتهم الرئيسى قد أدلى فى واقعة اختطاف جواهرجى الدرب الأحمر، باعترافات تفصيلية عن كيفية تنفيذه الحادث بعد أن استعان بـ4 آخرين، حيث أقر بأنه نظرًا لعمله بذات المنطقة عمل المجنى عليه، وعلمه سابقا بثرائه؛ خطط لاختطافه ومساومة أهله نظير إطلاق سراحه.





وقال المتهم، "استعنت بباقى المتهمين حيث تربصت بالمجنى عليه داخل الجراج محل الواقعة، وفور وصوله لاستقلال سيارته قمت بالاشتراك مع العاملين الثلاثة بشل حركته واصطحابه داخل السيارة المشار إليها كرهًا عنه، ثم قمت باحتجازه داخل شقة "مستأجرة"، ومساومة زوجته".





وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم العثور على المجنى عليه داخل الشقة، وتم تحريره كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) قررت بتلقيها اتصال هاتفى وأخبرها خلاله المتصل باختطاف زوجها (صاحب محل مشغولات ذهبية - مقيم بذات عنوان المبلغة) وساومها لإحضار كمية من المشغولات الذهبية من المحل الخاص بزوجها نظير إطلاق سراحه.





تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن عقب إنتهاء المجنى عليه من عمله وتوجهه لاستقلال السيارة ملكه بمنطقة الدراسة، قام مجموعة من الأشخاص باصطحابه كرهًا عنه داخل سيارة أخرى ولاذوا بالفرار .





وتم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من 5 أشخاص (صاحب ورشة تصنيع ذهب، 3 عاملين، عاملة كوافير) تم ضبطهم ، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.





كما ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بمدينة بنها.





تم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما المخدرات وميزان حساس ومبلغ مالي نظير البيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية تفيد قيام عاطلين بعزمهم على ترويج صفقة حشيش في مدينه بنها تم عرض المعلومات على اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.





وتوصلت التحريات إلى ان المتهمان لهما معلومات جنائيه وأنهما قاما بجلب المخدرات لترويجها على عملائهما في بنها.





وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها من القبض على المتهمين وبحوزتهما 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.250 كيلو جرام وميزان ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.





وفى سياق متصل تواصل جهود الاجهزة فى أسوان من ضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط بالشارع على الوجه الأكمل.





وفى هذا الصدد شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف المناطق على مستوى المحافظة.





وقد تم ضبط 742 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 144 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 24 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 411 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 160 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.





فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.5 كيلو جرام، و3 أسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.





وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و10 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، و10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضية لسلع مجهولة المصدر.





فيما تم ضبط 359 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر، وسيارة وتوك توك بدون ترخيص، وتحرير 46 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى في 53 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 57 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 110 مخالفات متنوعة.





فيما تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من ضبط سائق مقيم بمحافظة الغربية، حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة المركز ، وعثر بحوزته على 15 لفافة كبيرة من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.





وبمواجهته، أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.



