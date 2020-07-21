اللجنة الطبية باتحاد الكرة: ودية الزمالك وطلائع الجيش في موعدها.. فيديو

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، حقيقة إلغاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية بسبب إصابة عمرو جمال بفيروس كورونا.





وقال سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن نادي طلائع الجيش ليس من الأندية الذي ظهر فيها حالات كثيرة تدعوا للقلق.





وأضاف سلطان أن، اللجنة الطبية أخطرت اتحاد الكرة بإقامة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في موعدها المقرر، وعدم القلق والالتزام بالاجراءات الاحترازية بشكل أفضل.





ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام منافسه طلائع الجيش غداََ الأربعاء في تمام الساعة الخامسة.



